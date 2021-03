Voimannäyttö Kremliltä: Sotilastoiminta kiihtyi alkuviikolla pohjoisessa

Venäjän asevoimat on toiminut viime päivinä harvinaisen aktiivisesti arktisella alueella.

Maan puolustusministeriön mukaan Severomorskissa sijaitseva pohjoinen laivasto harjoittelee parhaillaan laajamittaisia operaatioita, joiden tehtävänä on Venäjän ”intressien ja turvallisuuden takaaminen” pohjoisilla alueilla.

Barents Observer -julkaisun mukaan MiG-31BM-hävittäjät ovat operoineet maailman pohjoisimmalta lentotukikohdalta Frans Joosefin maalta. Hävittäjät lensivät pohjoisnavan yltä, tankkasivat ilmassa ja laskeutuivat lopulta Kuolan niemimaalle.

Venäjä on vahvistanut viime vuosina alueen tukikohtien infrastruktuuria ja toimittanut niille uutta sotilaskalustoa. Viime viikolla kolme ydinsukellusvenettä rikkoi jään saariryhmän länsipuolella osana Umka-2021-harjoitusta.

Puolustusministeriö esitteli toisessa videossaan strategisia Tu-160-pommikoneita, joita saatettiin Barentsinmeren yläpuolella. Koneet lensivät kansainvälisessä ilmatilassa ennen kääntymistä pohjoiseen.

Norjan ja Britannian ilmavoimien hävittäjät kohtasivat maanantaina myös Su-33-hävittäjien saattamia Tu-142-tiedustelukoneita Pohjanmeren yllä.

Multiple aircraft flying over the Arctic, Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea in a comprehensive show-off of aviation forces. https://t.co/Oq2mK8r6jI

— The Barents Observer (@BarentsNews) March 30, 2021