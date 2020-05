Ruotsista palaavat HUS:n työntekijät kahden viikon karanteeniin

Matka Ruotsiin tai Italiaan johtaa palkattomalle vapaalle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on päivittänyt ulkomailta töihin palaavien työntekijöidensä ohjeistusta.

Jatkossa töihin palaamiseen vaikuttaa se, mistä maasta työntekijä palaa. Taustalla vaikuttaa valtioneuvoston päätös, jonka mukaan EU-sisärajat avataan 14.5. alkaen.

– Jos HUSin työntekijä palaa maasta, jossa koronavirustilanne on Suomea huonompi, työntekijän tulee olla 14 vuorokautta karanteenia vastaavissa olosuhteissa, ohjeistuksessa todetaan.

Määritelmä tarkoittaa esimerkiksi Ruotsia. HUS:n toimitusjohtaja selvensi asiaa twiitissään: Ruotsista tai Italiasta palaava joutuu kahdeksi viikoksi palkattomalle vapaalle.

Jos työntekijä palaa Suomeen maasta, jonka epidemiatilanne on samankaltainen tai parempi kuin Suomen, voi hän palata normaaliin työhönsä, mikäli hän on oireeton ja esimiehellä on ollut etukäteinen tieto matkasta. Näiden henkilöiden on käytettävä paluuta seuraavien 14 vuorokauden ajan kirurgista suu- ja nenäsuojainta oleskellessaan missä tahansa HUSin tiloissa.

HUSin henkilökunnan kaikki työ- ja virkamatkat ulkomaille ovat edelleen toistaiseksi kiellettyjä. Myös kaikki matkat kansainvälisiin kongresseihin niiden maantieteellisestä sijainnista riippumatta on toistaiseksi kielletty.

HUS suosittaa, että henkilöstö välttää kaikkea matkustamista ulkomaille.

14.5. jälkeen Virosta tai Tanskasta palaava HUSilainen joutuu käyttämään töissä maskia 14 vrk. Ruotsista tai Italiasta palaava joutuu pitämään saman ajan palkatonta vapaata ennen töihin paluutaan. https://t.co/SZWNNMvRCG — Juha Tuominen (@juantuo) May 13, 2020