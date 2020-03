Voiko tarkastuspiste toimia viruslinkona? Poliisin käsihygienia puhuttaa

Komisario Jarmo Heinonen arvioi, etteivät kertakäyttöhanskat ja käsidesiin turvautuminen olisi realismia.

Uudenmaan tarkastuspisteillä moni on kiinnittänyt huomiota siihen, miten poliisi ottaa auton avonaisesta ikkunasta käsiinsä dokumentteja, katsoo niitä ja palauttaa takaisin kuljettajalle. Sitten vuorossa on seuraava auto. Poliisilla on käsissään samat, mustat hanskat. Tämä on herättänyt hämmästelyä muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Poliisin toiminta näkyy hyvin esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien julkaisemalla videolla, jossa poliisi valvoo lauantaina Nelostien liikennettä.

Minkälainen riski tässä on, että poliisi siirtää koronavirusta eteenpäin Uudenmaan rajan yli, vaikka maakunnan eristämisellä ja valvontatoimilla pyritään juuri päinvastaiseen? Voiko poliisi toimia tietämättään potentiaalisena viruslinkona?

Verkkouutisille asiaa kommentoi komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisilaitokselta.

– Terveydenhuoltoviranomaiset ovat antaneet meille ohjeet suojautumisesta, joita pyrimme tarkastuspisteillä mahdollisuuksien mukaan noudattamaan. Pisteillä pitäisi olla kaikki välineistö, mitä näiden ohjeiden noudattaminen edellyttää. Mutta on myös niin, että kaikessa toiminnassa joudumme ottamaan huomioon realiteetit. Jos poliisi jokaisen asiakaskontaktin jälkeen pyrkisi vaihtamaan kuorivarustuksensa, niin kaikki ymmärtävät, ettei tällainen tarkastustoiminta olisi enää mahdollista.

– Myöskään sitä, että kaikkien poliisien pitäisi käyttää tarkastuspisteillä koko ajan hengityssuojaimia, sentyyppistä ohjeistusta emme ole tällä hetkellä antamassa. Enemmän korostamme sosiaalisen etäisyyden huomioimista.

Jos poliisi käyttäisi kertakäyttöhanskoja ja vaihtaisi ne aina asiakaskontaktin jälkeen, olisiko tämä miten epärealistista?

– Se on hyvä kysymys. Tämä ei välttämättä olisi tarkoituksenmukaista. Hanskojen osaltakin terveydenhuoltoviranomaisilta on tullut ohjeita, että pitäisi olla kahdet hanskat päällekkäin. Jottei kävisi niin, että riisuttaessa hanskoja tultaisiin koskeneeksi niihin saastuneisiin hanskoihin paljaalla iholla, jolla sitten taas koskettaisiin niihin seuraaviin hanskoihin ja siirrettäisiin näin virusta eteenpäin.

Entä jos poliisilla olisi paljaat kädet ja niitä desinfioitaisiin jokaisen asiakaskontaktin jälkeen?

– Ajatuksena tämä kuulostaa hyvältä, mutta tähänkin täytyy tuoda realismi. Itse en ole niin paljon asiakaskontaktissa kuin monet partiomiehemme, mutta käsiä tulee desinfioitua hyvin paljon ja se vaan tuppaa olemaan niin, etteivät kädetkään sitä jatkuvaa puhdistusta ihan määrättömästi kestä.

Miten terveydenhuoltoviranomaiset ovat käytännössä ohjeistaneet poliisia toimimaan tarkastuspisteillä?

– Emme ole sitä yksityiskohtaista ohjeistusta sen enempää avanneet.

Miksi ette ole avanneet?

– No itse asiassa itselläni ei ole sitä ohjeistusta käytössäni. Olemme pysyneet tässä pääviestissä, että tarkastuspisteillä toimitaan terveydenhuoltoviranomaisten ohjeiden mukaan ja pisteillä sitten ehkäistään ja tehdään ne järkevät toimet, joilla on merkitystä tämän taudin leviämisen ehkäisyyn.

Oletteko saaneet kuitenkin erityistä ohjeistusta, miten tarkastuspisteillä toimitaan tämän hygienian kanssa?

– Kyllä ja se ohjeistus on nimen omaan siellä tarkastuspisteillä. Mutta itselläni ei ole sitä tässä, koska en ole siellä pisteillä työskennellyt, mutta ohjeet on pisteille jaettu. Niillä pyritään siihen, että ihmisemme pysyvät terveinä, koska tarvitsemme kaikki poliisimiehet riviin tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa. Niillä pyritään myös ehkäisemään viruksen kulkeutumista (tarkastusen yhteydessä) ihmisestä toiseen, kohtuudella huomioituna.

Minkälaisia hygieniaan liittyviä varusteita tarkastuspisteillä on?

– On hengityssuojaimia, desinfiointiaineita, mahdollisuudet puhdistautua. Tämäntyyppiset asiat tarkastuspisteillä korostuvat. En ryhdy avaamaan tätä sen enempää, koska on ihan mahdollista – kun tässä on kyse useamman poliisilaitoksen yhteisoperaatiosta – että varusteet voivat vaihdella tarkastuspistekohtaisesti riippuen siitä, paljonko niitä on milläkin poliisilaitoksella käytössä.

– Julkisuudessakin on ollut viestiä, ettei kaikkia varusteita myöskään ole välttämättä aivan määrättömästi saatavilla, jolloin korostuu se, että olemassa olevia varusteita käytetään paikoissa, joissa niistä on eniten hyötyä.

Kuten minkälaisissa paikoissa?

– En lähde arvottamaan erilaisia paikkoja keskenään. Poliisi miettii tietysti tätä ennen kaikkea omien tehtäviensä kannalta. Jos meidän on esimerkiksi mentävä paikkoihin, joiden osalta on tiedossa suurempi altistusvaara, niin tällaisissa paikoissa täytyy olla mahdollisuus käyttää suojavarusteita ja puhdistautua sitten tehtävän jälkeen.

Mitä tarkastuspisteessä käytännössä tapahtuu?

– Tarkastuspisteessä poliisin on tarkoitus varmistua eri tavoin siitä, onko ihmiselle välttämätöntä syytä ylittää maakuntaraja.

Jos ajokorttia kysytään, pyritäänkö tälläkin selvittämään liikkumisen syytä?

– Se on juurikin näin. Kyse on viranomaisen myöntämästä asiakirjasta, josta ihmisen henkilöllisyys voidaan varsin luotettavasti selvittää. Tässä tapauksessa esimerkiksi se, missä ihminen asuu, on yksi varsin merkittävä asia ja ajokortin kautta voidaan esimerkiksi tarkistaa, asuuko ihminen sillä alueella, johon hän kertoo kotiinsa pyrkiväksi.

Ajokortteja on tiettävästi pystytty ainakin joissain tarkastuspisteissä lukemaan myös jonkinlaisella etälukulaitteella. Onko tästä tarkempaa tietoa?

– Tämä on hyvä kysymys. Ajokortissa on olemassa viivakoodi, joka mahdollistaa sen koneellisen lukemisen. Jos kerrotaan, että jossain tämä on onnistunut näin koneellisesti, ei tätä ole syytä epäillä. Itselläni ei ole tästä tarkempaa tietoa.

Ikkuna kiinni tämä tuskin onnistuisi?

– En osaa tuohon sanoa. Optinenhan se lukulaite on eli lasikaan ei tätä välttämättä estäisi. Asia ei ole minulle kuitenkaan tuttu enkä osaa tuohon varmuudella sanoa.

Pelkästään viikonlopun aikana noin 30 000 ajoneuvoa tarkastettiin Uudenmaan rajoilla ja tällä viikolla haasteena on työmatkaliikenne. Onko poliisissa mietitty ohjeistusten tiukentamista viruksen leviämisen estämiseksi tarkastuspisteillä?

– Arvioimme yleistä tilannnetta ja toimintaamme jatkuvasti. Tähän liittyvät ideat, jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja järkeviä, otetaan tietysti käytäntöön. Esimerkiksi tavaraliikenteen osalta voi olla mahdollista ohittaa tarkastuspisteet vähän erilaisen menettelyn kautta. Ja tarkastusten tekeminen ikkunaa avaamatta on osaltaan jo käytössä, sikäli kun ihmiset pystyvät näin esittämään välttämättömän syynsä ylittää maakuntaraja.