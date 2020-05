Voiko juostessa pitää maskia?

Lääkärin mukaan kasvomaskien suurin riski liittyy kasvojen kosketteluun.

Jo yli 50 valtiota on velvoittanut kansalaisensa käyttämään jonkinasteisia kasvosuojaimia kotinsa ulkopuolella.

VTT:n viime viikolla julkistaman tutkimuksen mukaan suojainten laajamittainen käyttö vastaisi teholtaan jopa mittavia massarajoituksia. Tartuttavuutta kuvaavan R0-luvun arvioitiin laskevan peräti noin yhdellä, jos yli puolet väestöstä käyttäisi kangasmaskeja.

Biosafetech-yhtiön asiantuntija Jay Jamali muistuttaa maskien suojaavan pääasiassa muita ihmisiä.

– Niitä kannattaa ehdottomasti pitää, jotta suojaava vaikutus moninkertaistuu. Jos minulla on suojain ja sinulla on suojain, niin tartunnan riski on jo hyvin epätodennäköinen, Jay Jamali sanoo NBC-kanavalle.

Kalifornian yliopiston professori, lääkäri Peter Chin-Hongin mukaan suojaimiin liittyy paljon käytännön ongelmia. Kasvojen koskettelu voi jopa lisätä tartuntariskiä.

– Se tuoksuu pahalta ja tuntuu epämukavalta. Käyttäjästä voi tuntua kuin olisi tukehtumassa kasvomaskin sisälle. Ihmiset räpläävät suojainta, koska se tuntuu epämukavalta, Chin-Hong toteaa.

Aerosolien on osoitettu leviävän laajalle alueelle juoksijan ja pyöräilijän ympärille. Kasvomaski suojaa muita ihmisiä mahdolliselta tartunnalta, jos sellaista vain pystyy pitämään.

– Voi olla haastavaa löytää ketään, joka suostuu pitämään N95-suojainta pitkiä aikoja kesällä, Peter Chin-Hong jatkaa.

Hän suosittelee valitsemaan sellaisen maskin, joka tuntuu mahdollisimman mukavalta käyttää. Esimerkiksi kirurginen suu-nenäsuojus tuntuu kasvoilla raskaampia suojaimia kevyemmältä.

– Voin helposti käyttää tällaisia koko päivän ajan. Tällaisia kasvomaskeja pidetään Aasiassa kaduilla, koska ne ovat mukavia, Peter Chin-Hong toteaa.

Aasiassa on myös poikkeuksia kasvomaskien käytölle. Hongkongissa niitä ei ole pakko käyttää puistoissa, sillä ulkotiloissa tartuntariski on pienempi ja turvavälien noudattaminen helpompaa.

Jay Jamalin mukaan maskeja ei erityisemmin tarvitse, jos lenkkeilee yksin ulkona tai liikkuu vain samaan kotitalouteen kuuluvien perheenjäsenten kanssa.

Should you wear a mask while exercising outside? – @NBCNewsNOW https://t.co/U6q3fjaS0n — NBC News (@NBCNews) May 19, 2020