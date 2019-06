”Voiko hallituksen Isis-linjaan luottaa lainkaan?”

Kokoomuksen Heikki Vestman ihmettelee hallituksen ristiriitaisia lausuntoja.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman hämmästelee hallituksen sekavaa linjaa Isis-palaajien suhteen.

Vestmanin mukaan on kummallista, että sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) hämärsi vielä illalla pääministeri Antti Rinteen (sd.) kyselytunnilla antamaa lausunnon siitä, että hallitus ei evakuoi Syyriasta ISIS-palaajia. Ohisalo on aiemmin todennut, että Suomi ei voi jättää auttamatta omia kansalaisiaan ja että ISISin kalifaattiin lähteneillä ihmisillä on oikeus palata Suomeen.

Pääministeri Rinne totesi eilen eduskunnan kyselytunnilla, että ”meillä (hallituksella) ei ole mitään tarkoitusta sellaista toimintaa lähteä tekemään, jossa näitä ihmisiä lähdetäisiin esimerkiksi konsulipalvelulain perusteella tuomaan Suomeen”.

– Pääministeri antoi siis lupauksen eduskunnalle. Sisäministeri Ohisalo totesi kuitenkin myöhemmin samana iltana Twitterissä, että ”Suomi edelleen selvittää tilannetta monista näkökulmista”. Ei tarvittu kuin yksi tviitti ihmisoikeusjärjestöltä ja jo sisäministeri Ohisalo hämärtää pääministerin eduskunnalle antamaa lupausta siitä, ettei Isis-naisia haeta Suomeen, Vestman toteaa tiedotteessaan.

Vestmanin mukaan jo kyselytunnilla herätti huomiota se, ettei pääministeri Rinne antanut sisäministeri Ohisalon vastata Isis-kysymyksiin, vaan pääministeri vastasi useasti sisäministerin puolesta.

– Voiko hallituksen linjaan luottaa lainkaan? Tai oikeammin: Onko hallituksella ylipäätään yhtenäistä linjaa asiassa, Vestman kysyy.

Vestman painottaa, että myös naisilla on tutkijoiden mukaan ollut asema terroristijärjestön tavoitteiden saavuttamisessa.

– Isis-naiset ovat itse valinta tehneet. He ovat lähteneet palvelemaan ihmisvihamielestä terroristijärjestöä, jonka tavoite on koko länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen kumoaminen. He kuuluvat kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, eivät vaeltamaan Suomen kaduille. Suomalaisten turvallisuus on ensisijaista, Vestman päättää.

