Voiko Brexit vielä peruuntua? Anne-Mari Virolainen ei usko

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri on huolissaan Suomen pk-yrityksistä, jos kova Brexit toteutuu.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) ei usko siihen, että Britannian lähtö EU:sta eli brexit voisi vielä peruuntua.

– Se ei peruunnu. Sitä en usko. Britannian pääministeri Theresa May on koko ajan sanonut, että ”brexit means brexit”, Virolainen kommentoi asiaa kokoomuksen vaalitapahtuman yhteydessä perjantaina Helsingin Narinkkatorilla.

Virolainen ei pidä myöskään uutta kansanäänestystä EU-erosta käytännössä mahdollisena.

EU-johtajat päättivät eilen torstaina huippukokouksessan myöntää Britannian EU-eroneuvotteluille lisäaikaa. Jos Britannian parlamentti hylkää ensi viikolla erosopimuksen, ”armonaika” päättyy kuitenkin 12.4. Tämä merkitsee käytännössä Britannian lähtöä EU:sta eli niin sanotun kovan brexitin toteutumista.

Virolainen korosti Narinkkatorilla, ettei missään nimessä toivoisi olevansa tällä hetkellä Mayn kengissä. Tilanne on nyt se, etteivät britit itsekään tiedä, mitä he haluavat: erotako järjestelmällisesti, ilman sopimusta, halutaanko uusi kansanäänestys tai uudet vaalit. Pääministerinä May taas on joutunut ajamaan prosessia, jota ei itse kannata.

– Tunnen suurta sympatiaa häntä kohtaa. Hänhän oli itse sen kannalla, että britit olisivat jääneet EU:hun, mutta haluaa nyt kunniallisesti hoitaa tämän loppuun saakka.

– Briteillä on käytännössä viikko aikaa ratkaista, mitä he haluavat. Jos käy niin, että he lähtevät ilman erosopimusta, emme tiedä, mitä tuleman pitää esimerkiksi lentoliikenteen, opiskelujen ja kaupan suhteen. Minkälaiset tullimuodollisuudet tulevat – koko kauppa on suurta kysymysmerkkiä.

Virolainen sanoo toivovansa, että britit hyväksyisivät ensi viikolla vielä erosopimuksen. Todennäköisenä hän ei sitä kuitenkaan pidä:

– Elän siinä uskossa, että he ovat 12.4 ulkona EU:sta, jollei sitten keksitä jotain temppua vielä.

Mitä kova brexit käytännössä Suomen yritystoiminnalle merkitsisi?

– Britannia on meille tärkeä kauppakumppani, mutta onneksi meillä ei ole kaikki munat yhdessä korissa. Osalla isommista firmoista varautumisprosessit brexitin suhteen ovat olleet jo pitkään hanskassa, mutta huolisssani olen etenkin pienistä ja keskisuurista yrityksistä.