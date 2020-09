”Voidaanko tunnustaa tosiasia, että korona leviää aerosolina?”

Keuhkolääkäri ehdottaa Suomeen maskipakkoa.

Keuhkolääkäri Marjukka Myllärniemi vetoaa, että Suomessa huomioitaisiin koronaviruksen tyypillinen leviäminen aerosolitartuntoina. Hän on jakanut Twitterissä twiittejä Espanjan tautitilanteesta, joka on toisen aallon myötä päässyt syksyllä pahentumaan huomattavasti.

Espanjassa asuvan toimittaja Maija Salmen mukaan maassa todettiin viikonloppuna 27 000 uutta tartuntaa. Koronataruntojen 600 000:n raja ylitettiin. Kuolleita on yhteensä terveysministeriön tilastojen mukaan 30 004, viimeisen viikon aikana 303. Sairaalahoidossa on Salmen mukaan noin 10 000 henkilöä, joista tehohoidossa 1157 henkilöä.

Marjukka Myllärniemi pitää Espanjan tietoja huolestuttavina.

− Espanjassa siis näin. Sitä odotellessa, voidaanko esimerkiksi laittaa yökerhoja hiukan aikaisemmin kiinni ja tunnustaa tosiasia, että koronavirus leviää aerosolina? Maskipakko? Myllärniemi twiittaa.

Lääketieteen lehti The Lancetin asiantuntijaraadin lausuman mukaan covid-19-viruksen keskeisimpien leviämistapojen tunnistaminen on terveydenhuollon keskeisin tehtävä. Asiantuntijoiden mukaan on olemassa entistä laajempi yksimielisyys siitä, että aerosolin päätyminen hengitysteihin on covid-19-viruksen pääleviämisreitti.

Espanjassa siis näin. Sitä odotellessa, voidaanko esimerkiksi laittaa yökerhoja hiukan aikaisemmin kiinni ja tunnustaa tosiasia, että koronavirus leviää aerosolina? Maskipakko? https://t.co/T5ZLLj6RXQ — Marjukka Myllärniemi (@myllarni) September 15, 2020