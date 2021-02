Voidaanko pandemiaa kukistaa? USA:ssa yllättävä ongelma

Rokotteen ottavien määrä vaikuttaa liian vähäiseltä pandemian kukistamiseksi.

Yhdysvalloissa ihmisten halu ottaa koronavirusrokote vaikuttaa äskettäin tehdyn kyselytutkimuksen perusteella liian vähäiseltä pandemian kukistamiseksi, Wall Street Journal uutisoi.

Koronaviruksen kukistamiseksi väestöstä noin 70–80 prosentilla tulisi olla immuniteetti virusta vastaan. Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella kuitenkin vain noin 51 % rokottamattomista aikuisista aikoo varmasti ottaa rokotteen.

Todennäköisesti rokotteen aikoo ottaa noin 26 % vastaajista, kun taas noin 14 % ei todennäköisesti aio ottaa rokotetta ja noin 10 % ei varmasti ota rokotetta.

Kyselytutkimuksen teki Yhdysvaltain väestönlaskentaviraston (United States Census Bureau) 68 000 aikuiselle tammikuun keskivaiheilla. Virasto jatkaa aiheen tutkimista ja julkaisee uusia tuloksia kahden viikon välein.

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa 8 prosenttia väestöstä on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen.

Syyt sille, miksi henkilöt ovat epävarmoja rokotteen ottamisen suhteen, vaihtelivat.

Rokotteen ottamista epäröivistä suurin osa on joko huolissaan rokotteen sivuvaikutuksista (51 %) tai he aikovat odottaa ja katsoa (”Plan to wait and see”) tilannetta (50 %).

Muita syitä olivat esimerkiksi se, että muiden ihmisten nähtiin tarvitsevan rokotetta enemmän (28 %), ei tiedetty, toimiiko rokote (21 %), rokotteisiin ei luotettu (20 %), hallitukseen ei luotettu (18 %) tai henkilö ei uskonut tarvitsevansa rokotetta (12 %).

Kyselyn vastaajilla oli mahdollisuus valita useampia syitä sille, miksi he eivät ole varmoja rokotteen ottamisesta.