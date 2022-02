Vladimir Zhirinovski joutui sairaalaan vakavan koronan takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäläispoliitikon kerrotaan kärsivän pahoista keuhkovaurioista.

Venäjän niin sanottuun systeemiseen oppositioon kuuluvan liberaalidemokraattisen puolueen johtaja Vladimir Zhirinovski on Venäjän medioiden mukaan joutunut sairaalaan koronaviruksen aiheuttaman taudin takia.

Asiasta tässä kertovan Meduzan mukaan Zhirinovskin tilaa on kuvattu vakavaksi. Hänen on kerrottu muun muassa kärsivän pahoista keuhkovaurioista. Liberaalidemokraattisen puolueen duuman ryhmän varapuheenjohtaja Vasili Vlasov on kuitenkin väittänyt Zhirinovskin voivan hyvin ja tekevän töitä sairaalassa.

75-vuotias Zhirinovski tunnetaan äärikansallismielisistä näkemyksistään ja useista erikoisista tempauksista ja kohua herättäneistä lausunnoista. Zhirinovskia on joskus kutsuttu suomalaismediassa ”Suomen-syöjäksi” sen jälkeen, kun hän esitti Suomen itsenäistymisen olleen laiton.

Vladimir Zhirinovski kertoi joulukuussa Komsomolskaja Pravdan haastattelussa ottaneensa jo kahdeksannen koronarokotteensa.