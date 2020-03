Vladimir Putinin viime viikolla tavanneella lääkärillä korona

Moskovalaisen Kommunarkan koronasairaalan johtavalla lääkärillä Denis Protsenkolla on diagnosoitu Venäjän median mukaan koronavirustartunta. Protsenko tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin viime viikon tiistaina.

Tapaamisesta otetuissa kuvissa miehet kävelevät lähekkäin, tutustuvat sairaalaan, esiintyvät ilman suojavarusteita ja muun muassa kättelevät (alla). Kuvia löytyy lisää tämän linkin takaa Kremlin sivuilta.

Kremlin tiedotteen mukaan presidentti Putin kiitteli tiistaina Protsenkoa vuolaasti työstään ja sairaalan järjestelyistä.

– En halua käyttää sotilaskieltä, mutta kaikki laitoksessanne toimii kellontarkasti, kuin hyvin öljytty kone, Putin totesi.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan ”kaikki on kunnossa ja presidenttiä testataan säännöllisesti”.

A week ago Vladimir Putin took a tour of the Kommunarka hospital with chief Doctor Denis Protsenko. Now Russian TV says the doctor has #Coronavirus. Kremlin says: “Everything’s OK, the President is tested regularly.” pic.twitter.com/JVrZLpaekI

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 31, 2020