Vladimir Putinin vävy sai 80 eurolla 300 miljoonan osakkeet

Venäläisliikemies Kirill Shamalov hankki vuonna 2013 noin 100 dollarilla eli hieman yli 80 eurolla 380 miljoonan dollarin eli noin 313 miljoonan euron arvoisen 3,8 prosentin osuuden petrokemian yhtiö Siburista, tutkivan journalismin sivusto iStoriesin selvitys paljastaa. Asiasta kertoo tässä Moscow Times.

Hankintajärjestelyn kerrotaan tapahtuneen veroparatiisiyhtiöiden verkoston kautta. Tiedot ovat peräisin vuodetuista sähköposteista.

Kirill Shamalov oli mennyt naimisiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin tyttäreksi tiedetyn Katerina Tihonovan kanssa hieman ennen Sibur-järjestelyjä. Shamalov on presidentti Putinin lähipiiriläisen ja ystävän Nikolai Shamalovin poika. Vanhempi Shamalov on Venäjän eliitin pankkina pidetyn Bank Rossijan osakas.

Shamalov on perustellut alkuperäistä osuuttaan Siburista johdon osakeoptiojärjestelynä. Yhtiön pääjohtaja Dmitri Konovin mukaan Shamalovin kohdalla ei ole tehty mitään erityisjärjestelyjä, vaan samoja ehtoja on sovellettu muihinkin yhtiön johtajiin.

Venäjän nykyhallinnon kriitikkona ja korruption vastustajana tunnetuksi tullut oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi on luonnehtinut osuuden siirtoa Shamaloville ”380 miljoonan dollarin häälahjaksi”.

Navalnyi on aiemmin yrittänyt haastaa Venäjän presidenttiä oikeuteen Siburille vuonna 2015 myönnetystä korottomasta noin 1,5 miljardin euron valtion lainasta. Kirill Shamalov oli tuolloin Siburin toiseksi suurin omistaja 21,3 prosentin osuudella.

Kirill Shamalov myi 17 prosenttia Siburin osakkeistaan vuonna 2018. Hän erosi tiettävästi Katerina Tihonovasta samana vuonna.

After marrying a woman reported to be President Putin’s youngest daughter, Kirill Shamalov received at least four deals for shares in Russian companies in the telecommunications, real estate, oil services, and metals industry worth billions of dollars.https://t.co/m3kuavCCkh

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) December 7, 2020