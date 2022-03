Vladimir Putinin valheet purevat – ”Kasaantuvat ruumissäkit kovettavat mielipiteitä”

Valtaosa venäläisistä ei todennäköisesti ala vastustaa Ukrainan sotaa, arvioi Middlebury Institute of International Studiesin Venäjä-ohjelman vanhempi tutkija Jade McGlynn.

Julkisuudessa on esitetty arvioita siitä, että venäläiset alkavat vastustaa aktiivisesti Kremlin laajaa sotilasoperaatiota Ukrainassa, kun paljon sotilaita palaa takaisin kotimaahan ruumissäkeissä.

– Minä en ole vakuuttunut, että näin tapahtuu, McGlynn toteaa Twitterissä.

Hän uskoo, että venäläisten mielipiteet päinvastoin kovettuvat.

McGlynn viittaa lukuisiin medioiden ja sosiaalisen median kautta levinneisiin kertomuksiin venäläisistä, jotka kieltäytyvät uskomasta totuutta Ukrainan tapahtumista Ukrainassa asuvien sukulaistensa tai sotavangeiksi jääneiden poikiensa kertomana.

Hän on jakanut Twitter-tilillään poikansa menettäneen venäläisen äidin näkemyksen, jonka mukaan ”jokin meni vikaan, mutta se tarkoittaa sitä, että Venäjän pitää taistella kovemmin voittoon asti.”

– Monet ihmiset uskovat Kremlin propagandaan, koska on helpompaa ja mieluisampaa kuin myöntää olevansa pahiksia. Kuvitelkaa, voisitteko hyväksyä poikanne kuolleen turhassa sodassa ja hänen osallistumisensa kansanmurhaan, McGlynn kysyy.

– Se on luonnollista. Kuka tahansa haluaisi olla uskomatta sitä, varsinkin kun valtio tarjoaa paljon lohdullisemman version tapahtumista etkä voi oikein tehdä mitään muuttaaksesi tilannetta. Siksi vihan ja pettymyksen ilmaiseminen on turhaa ja vaarallista.

Jade McGlynnin mukaan tämä johtaa siihen, että venäläiset kiintyvät entistä enemmän valtion levittämiin myytteihin ja propagandaan natseja vastaan taistelevista venäläisistä sankareista.

– Ihmiset haluavat, että heidän poikansa kuolivat jonkin suuren ja mahtavan asian puolesta, ei turhan asian tai oman maasi syyttömiä ihmisiä vastaan suorittaman kansanmurhan puolesta.

– On paljon helpompaa ja mukavampaa hyväksyä tämä menetys uhrauksena fasismin vastaisen suuren taistelun nimissä kuin hyväksyä se, että kaikki, minkä eteen olet työskennellyt, häviää entisen KGB-agentin sairaiden fantasioiden vuoksi.

Hän mielestään tämä on jälleen yksi tapa Kremlille ja Vladimir Putinille saada tavalliset venäläiset osallisiksi rikoksiin.

– Ihmiset saadaan panostamaan valheisiin ja tämän kauhean sodan jatkamiseen voittoon asti millä hinnalla tahansa ja minkä tahansa syyn varjolla, kunhan se oikeuttaa menetyksen.

McGlynnin mukaan todellisuuden kohtaaminen olisi vaikeaa jopa ilman valtion propagandaa ja valheita.

– Siten sellaisessa ilmapiirissä, jossa hallitus terrorisoi oppositiota, ihmiset tuskin vastustavat valheiden ja myyttien luomaa mukavuuden tunnetta. Siksi uskon, että ruumissäkeissä olevat nuoret venäläispojat pikemminkin kovettavat kuin muuttavat venäläisten mielipiteitä.

