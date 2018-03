Vladimir Putinin tiedottaja vertasi häirintää kokeneita prostituoituihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Dimitri Peskovin mukaan Hollywoodin naisnäyttelijät eivät ole käyttäytyneet arvokkaasti.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on verrannut seksuaalisen häirinnän uhreiksi joutuneita Hollywood-näyttelijöitä prostituoituihin. Peskov viittasi Moskovan yliopistolla pitämässään puheessaan amerikkalaistuottaja Harvey Weinsteiniin kohdistuviin ahdistelu- ja raiskaussyytöksiin.

– He tienasivat satoja miljoonia dollareita ja kymmenen vuotta myöhemmin he sanovat, että Weinstein on paha mies, Peskov ihmetteli Radio Free Europen mukaan.

Tähän mennessä yli 50 naisnäyttelijää on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisesta ahdistelusta.

– Ehkä Weinstein on törkimys, mutta kukaan heistä ei mennyt kertomaan poliisille. Eivät, koska he halusivat tienata 10 miljoonaa dollaria. Miksi te kutsutte sellaista naista, joka makaa miehen kanssa 10 miljoonasta dollarista? Olen ehkä julma, mutta sellaisia naisia kutsutaan prostituoiduiksi, Peskov sanoi.

Seksuaalisesta häirinnästä on käyty viime aikoina keskustelua myös Venäjällä. Kolme venäläistä naistoimittajaa ovat kertoneet, että liberaalidemokraattien kansanedustaja Leonid Slutskin on kommentoinut heitä seksuaaliseen sävyyn ja kosketellut duumassa. Duuman eettinen komitea totesi viime viikolla, että Slutskin ei ole rikkonut käyttäytymisnormeja.

Kremlin tiedottaja Peskov otti puheessaan ensimmäisen kerran kantaa Slutskinin tapaukseen. Hän vihjasi, että Slutskinia häirinnästä syyttäneet venäläisnaiset yrittivät tehdä ”jonkinlaisen muotikannanoton” sen innoittamana, että seksuaalisesta häirinnästä on puhuttu yhä enemmän Yhdysvalloissa ja muualla.