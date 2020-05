Vladimir Putinin tiedottaja sairaalaan koronan takia

Venäjän presidentti Vladimir Putinin lehdistöavustaja Dmitri Peskovilla on todettu koronavirus. Venäjän median mukaan Peskov on sairaalahoidossa.

Financial Timesin Moskovan kirjeenvaihtaja Max Seddonin mukaan Peskov on kertonut, ettei ole tavannut presidenttiä kasvokkain yli kuukauteen.

Koronavirus on levinnyt Venäjän ylimmässä johdossa. Esimerkiksi pääministeri Mihail Mishustin ja kulttuuriministeri Olga Ljubimova ovat sairastuneet.

Maaliskuun lopulla nousi pienimuotoinen kohu, kun venäläisen koronairaalan lääkäri Denis Protsenkolla todettiin tartunta vain viikko sen jälkeen, kun hän oli järjestänyt presidentti Putinille kierroksen sairaalassaan.

For those of you worried about Putin’s health: Peskov says he hasn’t seen him in person for more than a month https://t.co/Sq1xz3yzlp

