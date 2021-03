Vladimir Putinin terveiset Joe Bidenille: Kyllä tappaja toisen tuntee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä vaatii, että Yhdysvaltain presidentti pyytää anteeksi lausuntoaan.

Venäjä vaatii, että Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden pyytää anteeksi Venäjän presidentti Vladimir Putinilta. Uutistoimisto Tassin mukaan Putin on myös toivottanut Yhdysvaltain-kollegalleen ”hyviä vointeja”.

Biden kutsui aiemmin tällä viikolla televisiohaastattelussa Putinia ”tappajaksi”. Biden totesi myös, että Venäjä joutuu maksamaan kovan hinnan siitä, että se sekaantui Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin viime syksynä.

Tarkkaan ottaen ABC-kanavan juontaja kysyi Bidenilta, onko Putin tämän mielestä tappaja (killer).

– Hmm. On, Biden vastasi.

Putin vastasi hänelle torstaina, että kyllä ”tappaja toisen tuntee”. Lausuntoa siteeraa muun muassa La Repubblica.

– Mitä sanoisin hänelle (Bidenille)? Sanon vain näin: toivotan sinulle hyviä vointeja, Putin lähetti terveiset kollegalleen.

Venäjä kutsui Yhdysvaltain-lähettiläänsä kotiin pian sen jälkeen, kun Bidenin alkuperäinen lausunto tuli julkisuuteen. Kreml on todennut, että maiden väliset suhteet ovat ”hyvin huonot”.

Putin sanoo, että loukkauksista huolimatta Yhdysvaltojen täytyy ottaa huomioon Venäjän edut. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa asuu suuri joukko ”rehellisiä, kunnollisia ja lämminsydämisisä” ihmisiä, jotka haluavat elää ystävinä venäläisten kanssa.

– Me tiedämme sen, me arvostamme sitä, ja me luotamme heihin tulevaisuudessa, Putin sanoi.