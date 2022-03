Vladimir Putinin tavoitteet – nämä ne ovat

Venäjän valtiovarainministeriön ja keskuspankin entinen virkamies, nykyinen oppositiovaikuttaja Sergei Aleksashenko arvioi blogissaan presidentti Vladimir Putinin tavoitteita.

– Voimme päätellä, että Putin on asettanut tehtäväksi valloittaa hinnalla millä hyvänsä kaikki Luhanskin ja Donetskin alueet 9. toukokuuta mennessä (toisen maailmansodan voitonpäivä Venäjällä), jolloin hän voi julistaa voiton Ukrainassa, Aleksashenko kirjoittaa.

Hän viittaa Venäjän asevoimien yleisesikunnan apulaispäällikkö, kenraalieversti Sergei Rudskoin hiljattain pitämään tiedotustilaisuuteen. Rudskoi sanoi armeijan pääosin saavuttaneen Ukrainan ”erikoisoperaation” ensimmäisen vaiheen tavoitteet ja keskittyvän seuraavaksi Donbassin alueen ”vapauttamiseen”.

Samaan viittaisi Venäjän tiistainen ilmoitus vetäytymisestä Kiovan suunnalla.

Aleksashenko kirjoittaa kenraali Rudskoin sanoneen, että Venäjän armeijan hyökkäykset Hersonista Nikolajevin, Tšernihivistä Kiovan ja Harkovasta Sumyn suuntiin ovat olleet ainoastaan kierto-operaatioita, joilla estetään Ukrainan joukkojen siirtymistä Donbassiin. Kaupunkien valtaamista ei siis olisi suunniteltukaan.

– Jos uskomme kenraali Rudskoita Venäjän hyökkäyksen tavoitteista, käy ilmi se, että Venäjän armeija ei ole keskittänyt riittävästi voimia hyökkäyksen pääsuuntaan eikä se pysty vielä saavuttamaan haluamaansa. Jos emme usko kenraali Rudskoita, hänen lausuntonsa viittaa siihen, että hyökkäystä on mahdotonta jatkaa Kiovaan tai Nikolajevin-Odessan suuntaan, Aleksashenko tulkitsee kenraalin puheita.

Hänen mukaansa Venäjä saattaa yhä kiihdyttää sotatoimiaan.

– Harvat asiantuntijat uskovat, että Venäjän armeijalla on riittävästi reservejä korvaamaan yli kuukauden hyökkäyksessä olleita joukkoja tai käynnistämään uutta hyökkäysaaltoa. Kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Venäjällä on valtavasti mahdollisuuksia lisätä ohjusiskujaan.

”Putin has set the task to capture the entire territory of the Luhansk and Donetsk regions by May 9 at any cost, allowing him to declare victory over Ukraine on Victory Day.” https://t.co/tPXJqLCeXt

— Petteri Kajanmaa (@PutteKaj) March 28, 2022