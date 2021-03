Vladimir Putinin tappolistalla oleva: En aio elää pelossa

Verkkouutiset kertoi tässä jutussaan brittiuutisoinnista liittyen väitettyyn Venäjän uuteen tappolistaan.

Listalla oleva sijoittaja ja kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browder sanoo CNN:llä, ettei väitä, etteikö olisi peloissaan.

Browder sanoo sattumalta lukeneensa tappolistasta lehdestä – ja vasta siitä tajunneensa, että hän on itse mukana.

– Olen ollut (Vladimir) Putinin hallinnon vihollinen vuodesta 2010, jolloin aloin lobata Magnitski-lakia joka ajaa heille pakotteita. ..Vuodesta 2012 hän on tullut hulluksi ja olen yksi hänen suurimmista kohteistaan, Bill Browder sanoo.

– Ei ole uutta minulle, että he ovat vihaisia. …En vain kuluta elämääni elämällä pelossa. En aio siloitella puheitani, en aio lopettaa kampanjaani. En ota tätä kevyesti, olen hyvin varovainen, Browder toteaa.

Here’s my reaction to Putin placing me on his new “kill list” that came out last weekend. https://t.co/90LsECgypx

If you want to hear a true hero, listen to this interview of @vkaramurza. The Putin regime tried to kill him twice with poison to try to stop him for advocating for the Magnitsky Act. Very few people are ready to risk everything for their principles, but he is one https://t.co/jXXjZWrbbY

— Bill Browder (@Billbrowder) March 22, 2021