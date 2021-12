Vladimir Putinin taksitarinaa epäillään – näin presidentti kertoi 2018

Venäjän presidentin tarina on muuttunut vuosien saatossa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin väittää joutuneensa hankkimaan tuloja ajamalla pimeää taksia 1990-luvun Pietarissa Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.

Venäjän median mukaan Putin kertoo asiasta tuoreessa venäläisessä dokumenttielokuvassa, jossa käsitellään maan lähihistoriaa.

– Ylimääräistä rahaa omalla autolla. Siitä on rehellisesti sanottuna epämiellyttävää puhua, mutta ikävä kyllä asia on näin, Putin kertoo pimeän taksin ajamisesta.

Presidentin tarinaa on kummasteltu Venäjän seuraajien piirissä.

Vladimir Putin on nimittäin kertonut pari vuotta sitten vain suunnitelleensa pimeän taksin ajamista sen jälkeen, kun hänen entinen pomonsa Anatoli Sobtshak hävisi Pietarin kuvernöörinvaalin 1996.

Putin kertoi vuonna 2018 harkinneensa jopa tällaista, mutta saaneensa sitten töitä Moskovasta presidentti Boris Jeltsinin hallinnosta. Asiasta uutisoi tuolloin muun muassa Izvestija. Nyt tarina on siis kuitenkin muuttunut huomattavasti.

– Vuonna 2018 Putin sanoi, että hän huoli siitä, että hän saattaisi joutua ajamaan taksia 1990-luvulla. Tarina on nyt muuttanut muotoa siihen, että hän oikeasti joutui ajamaan taksia, Radio Free Europen kirjeenvaihtaja Mike Eckel esimerkiksi kommentoi Twitterissä.

Guardianin Moskovan kirjeenvaihtaja Andrew Roth suhtautuu niin ikään epäillen presidentin tarinaan. Hän muistuttaa Putinin toimineen Sobtshakin neuvonantajana jo toukokuussa 1990 ja joutuneen tutkintaan miljoonien dollarien petoksesta vuonna 1992.

– Mutta henkilökohtaisen tarinan maustaminen on toki eräs tapa jankata historiallisista vääryyksistä samalla kun uhkaat hyökätä naapurimaahan korjataksesi nämä historialliset vääryydet, Roth jatkaa omassa tviitissään.

Vladimir Putin nousi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n johtajaksi vuonna 1998, pääministeriksi vuonna 1999 ja presidentiksi vuonna 2000. Hän on johtanut Venäjää siitä lähtien joko presidenttinä tai pääministerinä.

