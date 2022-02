Kremlin suuri suunnitelma: Näinkö Ukraina otetaan Venäjän valtaan?

Venäjä aikoo ukrainalaisten tiedustelulähteiden mukaan korvata Kiovan hallinnon pian alkavassa operaatiossa.

Ukrainalaisten tiedustelulähteiden medialle antamien tietojen perusteella Venäjä haluaa jakaa Ukrainan kahteen kylmän sodan Itä- ja Länsi-Saksan tapaan. Suunnitelmassa Kiova jäisi Venäjän hallitsemalle alueelle.

Venäjän presidentti ”Vladimir Putinin suunnitelmasta Kiovan ja Ukrainan varalle” kertoi ensimmäisenä Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n lähteisiin viittaava ukrainalainen zn.ua-uutissivusto. Vastaavia tietoja on kertonut myös omiin Ukrainan tiedustelun lähteisiinsä viitaten toimittaja-kirjailija Michael Weiss Twitterissä.

Ukrainan mediassa leviävien tietojen mukaan Venäjän suunnitelmana on vallata joko Sikorskin tai Borispilin lentokenttä Kiovassa erikoisjoukkojen operaatiolla. Tämän hyökkäyksen kerrotaan tulevan mahdollisesti Valko-Venäjän alueelta helikoptereilla ja lentokoneilla. Sen jälkeen kentälle lennätettäisiin noin 10 000 Venäjän laskuvarjojoukkojen sotilasta. Operaatiota johdettaisiin Venäjän ja Valko-Venäjän ilmatilassa lentävistä A-50-komentokoneista.

Samaan aikaan Kiovassa jo olevat Venäjän tiedustelun sabotaasiyksiköt iskisivät sähkö- ja viestintäverkkoihin. Ukrainalaislähteiden mukaan venäläiset aikovat myös sytyttää tulipaloja ja järjestää ryöstelyä paniikin lietsomiseksi. Samaan aikaan Ukrainaan kohdistuisi valtavia kyberiskuja.

Kiovan operaatiota edeltäisi sotatoimien kiihdyttäminen koko rajan alueella. Lähteiden mukaan tavoitteena olisi pakottaa Ukrainan sodanjohtoa vetämään joukkoja pois Kiovasta ja keskittymään muualle.

Kiovaan tunkeutuvien venäläisjoukkojen tavoitteena olisi ottaa haltuun keskeiset hallintorakennukset, kaapata tai korvata Ukrainan valtiojohto ja järjestää jonkinlainen pakotettu rauhansopimus. Lähteiden mukaan näin toimittaisiin, vaikka Ukrainan nykyhallinto onnistuisikin pakenemaan Kiovasta. Tässä tapauksessa sopimuksia allekirjoittamaan järjestettäisiin Venäjä-mielisiä poliitikkoja.

Tämän jälkeen Ukraina voitaisiin uutisen mukaan jakaa kahtia Itä- ja Länsi-Saksan tai Koreoiden tapaan. Venäjä tunnustaisi oitis miehitetyn osan valtaapitävät Ukrainan viralliseksi hallinnoksi.

Ukrainalaislähteiden mukaan Kiovaan kohdistuvaa operaatiota odotetaan piakkoin.

Vaikka väitteet suunnitelmasta perustuvatkin nimettömiin lähteisiin, on Venäjän joukkojen liikkeiden arvioitu tukevan kuvatun kaltaista ajattelua. Näin arvioi tänään esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen.

Parosen mukaan Kiova näyttäisi olevan Venäjän päämaali.

– Tämä vaikuttaa sotataidolliselta kannalta varsin clausewitzilaiselta, pääkaupungin uhkaamiseen/valtaamiseen ja siten vallanvaihtoon pyrkivä operaatio, Paronen totesi.

Hänen mukaansa laajassa kuvassa on syntymässä tilanne, jossa maa yritetään katkaista eristäen itäisen Ukrainan puolustajat läntisistä.

– Tämä olisi puolustajan kannalta vaikea tilanne ja tarkoittaisi ainakin Itä-Ukrainan menetystä, Antti Paronen arvioi.

Russia’s plan to seize Kyiv, according to Ukrainska Pravda intelligence sources: 1) intensify attacks along the border, so troops leave Kyiv;

2) seize one of Kyiv’s airports, as sabotage groups disconnect the city from electricity and communications to cause panic; — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Desired goal: Seize the leadership of the state (not specified who) and force them to sign a peace agreement on Russian terms, threatening large civilian deaths. Result – Ukraine can be divided into two parts, like East and West Germany. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

As many as 2,000 Russian Special Forces are planning to seize either Sikorsky or Boryspil airport in the capital to prepare for the arrival of 10,000 paratroopers, IL-76 aircraft, light armored vehicles and airborne troops. — Michael Weiss 🌻 (@michaeldweiss) February 25, 2022

Simultaneously, sabotage groups already in Ukraine will seek to take out power grids and substations to disconnect much of Kyiv from electricity and communications, causing panic among the population. — Michael Weiss 🌻 (@michaeldweiss) February 25, 2022

The goal is to force the military-political leadership to withdraw the bulk of combat-ready troops to the line of defense, leaving only a small number of troops in Kyiv. — Michael Weiss 🌻 (@michaeldweiss) February 25, 2022

The date of the operation is unknown, but is expected in the coming days, depending on the weather and the development of the international situation. — Michael Weiss 🌻 (@michaeldweiss) February 25, 2022