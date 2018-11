”Vladimir Putinin suosikki” menetti paikkansa USA:n kongressissa

USA:n edustajainhuone siirtyi demokraattien hallintaa.

Yhdysvaltain kongressin alahuone siirtyi alkuviikon välivaaleissa demokraattien hallintaan, kun republikaanit menettivät useita paikkoja. Paikkansa menettäneisiin kuului myös Vladimir Putinin suosikiksi kuvailtu republikaaniedustaja Dana Rohrabacher. Asiasta uutisoi Newsweek.

Kaliforniasta kongressiin valittu Rohrabacher menetti paikkansa demokraattien Harley Roudalle vaalipiirissä, jota republikaanit ovat perinteisesti hallinneet suvereenisti.

Rohrabacher on istunut USA:n edustajainhuoneessa vuodesta 1989. Hän on tullut tunnetuksi Venäjä-myönteisistä kommenteistaan ja on pitkään pyrkinyt rakentamaan tiiviimpiä suhteita Venäjän ja USA:n välille. Rohrabacher on muun muassa väittänyt Georgian aloittaneen vuonna 2008 sodan Venäjän kanssa ja twiittaisi vuonna 2014 olevansa valmis antamaan Alaskan Venäjällä, jos enemmistö osavaltion asukkaista äänestää sen puolesta.