Vladimir Putinin Suomi-oligarkin huvijahti takavarikoitiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Noin 40-metrinen jahti takavarikoitiin Italian Rivieralla.

Italian viranomaiset ovat takavarikoineet lukuisten venäläisten oligarkkien maassa sijaitsevia huviloita ja huvijahteja.

Asiasta kertovan Politicon mukaan yksi takavarikon kohteeksi joutuneista oligarkeista on Gennadi Timtšenko. Hänen 50 miljoonan euron arvoiseksi arvioitu Lena-niminen huvijahtinsa takavarikoitiin Sanremon kaupungissa Italian Rivieralla.

Timtšenkon jahti on Yacht Charter Fleet -sivuston mukaan noin 40 metriä pitkä. Jahdin huippunopeus on 28 solmua ja siinä on vuodepaikat 10 hengelle.

Sijoitusyhtiö Volga Groupin omistavalla Timtšenkolla on Venäjän lisäksi myös Suomen ja Armenian kansalaisuudet. Hän kuuluu Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Suomessa Timtšenko on aikanaan tullut tutuksi muun muassa Helsinkin Jokerit -jääkiekkojoukkueen osaomistajana.