Vladimir Putinin sanotaan valmistelevan salaa liikekannallepanoa

Venäjän presidentti Vladimir Putin käyttää Ukraina-neuvotteluja hengähdystaukona voidakseen toteuttaa salassa liikekannallepanon ja ryhmittää joukkoja uudelleen, toteaa Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashtshenko.

– Hän ei tee myönnytyksiä, Gerashtshenko tviittaa.

Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov kertoi keskiviikkona, että Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa Istanbulissa ei ole saavutettu läpimurtoa.

Anton Gerashtshenkon mukaan Ukrainan kaupunkien pommitukset jatkuivat neuvottelujen aikana.

– Neuvottelujen jälkeen tehtiin valtavia raketti-iskuja lähes koko (Ukrainan) alueella.

Venäjä ilmoitti tiistaina vähentävänsä sotatoimia Kiovan ja Tshernihivin alueilla Ukrainassa lisätäkseen molempien osapuolten luottamusta diplomaattiseen ratkaisuun.

Venäjän entisen ulkoministeri Andrei Kozyrevin mukaan on mahdollista, että Venäjä pyrkii ostamaan aikaa joukkojen kokoamiselle ja uudelle iskulle.

Ukrainan asevoimien esikunta uskoo, että Venäjän lupaus joukkojen vetäytymisestä on todennäköisesti harhautus. Tällä tavalla halutaan Ukrainan asevoimien mukaan luoda väärä käsitys siitä, että miehittäjä ei suunnittelisi Kiovan piirittämistä.

Ukrainan asevoimat myös väittää, että Venäjällä on vaikeuksia saada uusia sotilaita sotaan. Sodan alusta alkaen on tihkunut tietoja Venäjän Ukrainassa olevien joukkojen huonosta motivaatiosta. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella ongelmat näyttävät pahenevan.

Putin is using the talks as a breather. For covert mobilization and regrouping. He won't make concessions. During the negotiations, Ukrainian cities continued to be bombed. After negotiations, massive rocket attacks were carried out almost throughout the entire territory!

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 30, 2022