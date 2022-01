Vladimir Putinin salattua jättiomaisuutta vaaditaan julki – ”hänestä tulisi poliittinen ruumis”

Talousjärjestelmien muutokseen erikoistunut arvostettu taloustieteilijä ja Venäjän tuntija Anders Åslund on sitä mieltä, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin asema ei kestäisi hänen jättimäisen omaisuutensa paljastamista.

– Länsimaisten tiedustelupalvelujen keskeinen tehtävä tulisi olla löytää, varmistaa, yksilöidä ja julkistaa Putinin noin 100 miljardin dollarin suuruinen henkilökohtainen varallisuus lännessä, Åslund sanoo Twitterissä.

Hänen mukaansa tämä tekisi Venäjän presidentistä ”poliittisen ruumiin” niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Åslund jatkaa, että seuraavaksi voisi olla Kiinan presidentti Xi Jinpingin vuoro.

– Pystyvätkö tähän vain journalistit?, hän tivaa.

Ekonomisti myöntää, että vangittu venäläinen oppositiojohtaja ja korruptionvastustaja Aleksei Navalnyi on kyllä paljastanut aiemmin Putinin ”rikollista kleptokratiaa”. Länsimaisten instituutioiden paljastukset olisivat kuitenkin painavampia.

– Läntisen auktoriteetin ja merkittävän julkisuuden painoarvo – ilman järjettömiä varauksia kuten sanaa ”väitetty”, olisi todennäköisesti paljon suurempi ja vaikuttaisi kestävämmin.

Venäjän presidentin uskotaan olevan eräs maailman varakkaimmista ihmisistä. Virallisesti Putinin omaisuus on kuitenkin varsin vaatimaton.

LUE MYÖS:

”Vladimir Putinilla jopa 160 miljardin dollarin omaisuus” (VU 15.5.2019)

The prime task of Western intelligence should be to find, verify, specify & publicize Putin's personal wealth held in the West in the order $100 bn. Putin will become a political corps in Russia & internationally. Next, go for Xi Jingping! Are only journalists able to do so?

— Anders Åslund (@anders_aslund) January 15, 2022