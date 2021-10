Vladimir Putinin salarakkaaksi uskotun naisen jättiomaisuus paljastui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Köyhyydestä monimiljonääriksi selittämättömästi nousseen Svetlana Krivonogihin huhutaan olevan Venäjän presidentin salatun tyttären äiti.

Pandoran papereiksi ristitty massiivinen tietovuoto paljastaa uusia tietoja Venäjän presidentti Vladimir Putiniin Venäjän mediassa kytketyn Svetlana Krivonogihin salamyhkäisestä jättiomaisuudesta.

Asiakirjoja tutkineen Washington Postin mukaan International Consortium of Investigative Journalists ICIJ:n hankkimista tiedoista selviää, että Krivonogih omistaa veroparatiisifirman Brittiläisillä Neitsytsaarilla. Hän on myös käyttänyt saman monacolaisen Moores Rowland -yrityksen talouspalveluita kuin Vladimir Putinin lähipiiriläinen ja miljardööri Gennadi Timtshenko. Timtshenkolla on myös Suomen kansalaisuus. Krivonogihin kerrotaan esimerkiksi hankkineen monimutkaisten järjestelyjen kautta tuolloin noin 4,5 miljoonan euron hintaisen luksusasunnon Monte Carlosta vuonna 2003.

WP:n mukaan asunto on nyt huomattavasti tätä arvokkaampi. Eri lähteistä kerättyjen tietojen perusteella Krivonogih omistaa yrityksensä kautta lisäksi muun muassa osan ”Kremlin pankkina” tunnetusta Bank Rossijasta, huvijahdin ja useita asuntoja Pietarin arvostetuimmissa osoitteissa ja Sotshissa.

Siitä, miten köyhissä oloissa kommuuniasunnossa elänyt ja muun muassa siivoojana työskennellyt Krivonogih on kyennyt hankkimaan Monte Carlon asunnon tai muun 2000-luvun alun jälkeen kerryttämänsä arviolta jopa kymmenien miljoonien eurojen omaisuuden, ei ole tietoa.

Svetlana Krivonogih tai Kreml eivät ole vastanneet WP:n kommenttipyyntöihin asiasta.

Salattu tytär

Svetlana Krivonogihin on väitetty olevan Vladimir Putinin salassa pidetyn tyttären äiti.

Tutkivaan journalismiin keskittyvän Proekt Median viime vuoden lopulla hankkimien tietojen mukaan Krivonogih sai vuonna 2003 tyttären Elizavetan. Tarkat tiedot hänen isästään puuttuvat kaikista virallisista asikirjoista. Ainoa maininta on isän etunimeen viittaava ”Vladimirovna”.

Elizavetan kerrotaan muistuttavan ulkonäöltään häkellyttävästi Venäjän presidenttiä. Venäläismedian teettämä riippumattoman kasvokuva-analyysi vahvisti Elizavetan ja Vladimir Putinin mahdollisen sukulaissuhteen.

Verkkouutiset kertoo lisää Krivonogihin ja Venäjän presidentin yhteyksistä, väitetystä suhteesta ja naisen keräämästä jättiomaisuudesta tässä jutussa.