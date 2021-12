Vladimir Putinin puheet ihmetyttävät: Länsikö on ollut aggressiivinen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Pia Kauman mukaan Venäjän presidentin puheet lienevät tarkoitettuja kotiyleisölle.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ihmettelee Venäjän presidentti Vladimir Putinin puheita maansa puolustusministeriön kokouksessa.

Putinin mukaan Venäjä ryhtyy ”asiaankuuluviin sotilaallis-teknisiin kostotoimiin, jos länsimaisten aggressiivinen asenne jatkuu” Itä-Ukrainan kriisissä.

– Länsikö tässä on ollut aggressiivinen? Tuo menee varmaan läpi ja on tarkoitettukin Venäjän kotiyleisölle. Muualla luonnollisestikaan ei. Minskin sopimusten oikea tulkinta ja noudattaminen olisi tässä se ratkaisu, jota kaikkien osapuolten, myös Venäjän, olisi syytä noudattaa, Pia Kauma tviittaa.

Venäjä on tuonut vuosien saatossa suuret määrät joukkoja ja raskaita aseita Itä-Ukrainaan, ja tulitaukorikkomuksia on kirjattu runsaasti. Viime kuukausina Venäjä on kerännyt noin 100 000 sotilasta ja paljon kalustoa Ukrainan rajan lähelle. Tiedustelu- ja asiantuntija-arviot viittaavat siihen, että hyökkäysvalmistelut ovat todellisia.

Venäjän ulkoministeriön viime perjantaina julkistama lista Natolle ja Yhdysvalloille osoitetuista vaatimuksista on saanut runsaasti huomiota lännessä. Venäjä haluaa estää Naton laajentumisen ja rajoittaa merkittävästi sen toimintaa itäisissä jäsenmaissaan. Kremlin ei arvioida itsekään uskovan vaatimustensa tulevan hyväksytyiksi, minkä vuoksi niitä on pidetty mahdollisena savuverhona Venäjän todellisille aikeille.

Kremlin retoriikka Ukrainaa ja Natoa kohtaan on käynyt yhä jyrkemmäksi. Venäjän on pelätty pyrkivän käyttämään jonkinlaisia väitteitä Ukrainan ”provokaatioista” perusteluna omille toimilleen.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitti eilen tiistaina, että amerikkalaiset yksityiset sotilasyritykset valmistelevat provokaatioita kemiallisilla aineilla Itä-Ukrainassa

Venäjä väitti aikaisemmin joulukuussa estäneensä Ukrainan agenttien pommi-iskuja. Ukraina on kiistänyt väitteet.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat varoittaneet, että Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset määräisivät hyökkäyksen alkaessa ankaria taloudellisia pakotteita, jotka voisivat lamauttaa Venäjän talouden.

