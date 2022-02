”Vladimir Putinin liike kertoi heikosta asemasta”

Pitkän uran Neuvostoliiton ja Venäjän ulkoasiainhallinnossa tehnyt Nikolai Sokov tyrmäsi jo ennen sotatoimien alkamista näkemyksen, jonka mukaan Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustaminen olisi ollut vahva ulkopoliittinen veto presidentti Vladimir Putinilta.

Muun muassa ydinaseita rajoittavien Start-sopimusten neuvotteluun osallistunut Sokov sanoo Putinin arvioineen, ettei Ukrainan tilanteeseen voisi enää vaikuttaa Minskin rauhansopimuksen nojalla.

– Se ei ollut vahva veto. Kyseessä oli yritys rajoittaa vaurioita hänen katsottuaan, ettei Minsk II -sopimusta missään nimessä toimeenpantaisi [Ranskan presidentti Emmanuel] Macronin ja vähäisemmässä määrin [Saksan liittokansleri Olaf] Scholzin yrityksistä huolimatta, nykyään tutkijana toimiva Sokov tviittasi.

Nikolai Sokovin mukaan nykyinen tilanne voi olla erityisen arvaamaton Vladimir Putinin arvion vuoksi.

– Heikosta asemasta tehdyt liikkeet voivat olla vaarallisempia kuin vahvasta asemasta tehdyt, Sokov sanoi.

– En voi uskoa, ettei Putin osannut ennakoida tätä. Mikä hänen suunnitelmansa mahtaa olla tämän vaihtoehdon varalta, jonka olisi pitänyt olla hyvin ennalta-arvattava.

