Vladimir Putinin kaartin komentaja uhkaa hakata Aleksei Navalnyin

Venäjän kansalliskaartin komentaja, kenraali Viktor Zolotov on julkaissut erikoisen videon (alla), jolla hän haastaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kaksintaisteluun.

Meduzan mukaan Zolotov syyttää videolla ensin Navalnyitä herjauksesta ja toteaa, etteivät upseerit anna anteeksi.

– Minä yksinkertaisesti haastan sinut kaksintaisteluun – kehässä, tatamilla, missä vain. Lupaan tehdä sinusta jauhelihaa, Zolotov toteaa.

Videota on kummeksuttu ja se on herättänyt runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi videon herättämää kohua toteamalla, että joskus herjausta vastaan voi taistella kaikilla keinoilla.

Peskovilta myös, mitä hän ajattelee siitä, että Viktor Zolotovin kaltainen korkea virkamies uhkaa avoimesti hakata Venäjän kansalaisen kaksintaistelussa.

Presidentin tiedottaja ei kommentoinut. Peskov tyytyi vain toteamaan, ettei Kreml katso Zolotovin uhanneen Navalnyitä fyysisesti.

Aleksei Navalnyin johtama korruption vastainen säätiö julkaisi elokuussa selvityksen, jossa paljastettiin Venäjän kansalliskaartin ruoanhankintasopimuksiin liittyvää korruptiota. Presidentin alaisuudessa toimivaa kaartia on luonnehdittu mediassa myös Vladimir Putinin yksityisarmeijaksi.

Putinin ja Viktor Zolotovin yhteinen historia on pitkä. Se ulottuu monien muiden presidentin lähipiiriläisten tavoin 1990-luvun alun Pietariin. Vladimir Putin toimi tuolloin Pietarin pormestarin Anatoli Sobtsakin ulkomaan suhteista vastanneen komitean johtajana. Zolotov oli puolestaan Sobtsakin henkivartija. Hän toimi myöhemmin myös presidentti Putinin henkivartiokaartissa.

I’m not sure what is scarier, Zolotov's threats or his robotic delivery. Either way, this must count as one of the more lunatic stories to come out of #Russia for a while. I thought the challenged party chooses weapons, though. Maybe a tweet-off, instead? https://t.co/R4EdnfGrYk

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) September 11, 2018