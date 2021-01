”Vladimir Putinin irrottaminen on käynnissä vääjäämättömästi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lisääntyvällä sorrolla saattaa Tatiana Stanovajan mielestä olla arvaamattomia seurauksia Venäjälle.

Venäjän poliittinen asetelma muuttui nimekkään venäläisen politiikan tutkijan Tatiana Stanovajan mukaan vuoden 2020 aikana monin tavoin. Perustuslakiin tehdyt uudistukset muovasivat hallinnon toimintalogiikkaa, oppositio ajettiin entistä ahtaammalle ja ongelmiin reagoidaan nyt uudella tavalla.

– Vuoden tärkein poliittinen spekulaatio koski presidentti Vladimir Putinin mahdollista väistymistä. Sitä ei tietenkään tapahtunut, mutta Putinin vähittäinen ja vääjäämätön irrottaminen päätöksentekoprosessista on kiistatta käynnissä, Stanovaja sanoo Moskovan Carnegie-keskuksen tuoreessa artikkelissa.

Putin esiintyy hänen mukaansa edelleen taajaan televisiossa kommentoiden ja kritisoiden alaistensa tekemisiä ja kehuskellen erilaisilla saavutuksilla. Päätöksiä kuitenkin tekevät ja toteuttavat maan hallitus ja parlamentti, alueiden kuvernöörit, presidentinhallinto ja turvallisuuselimet.

Turvallisuuspalvelu FSB vastaa nyt opposition vastaisesta taistelusta, hallitus taloudesta ja kuvernöörit koronaviruspandemian taltuttamisesta presidentin tyytyessä lähinnä seuraamaan sivusta.

– Putinin luoma järjestelmä, joka aiemmin oli täysin riippuvainen yhdestä henkilöstä, on alkanut elää ja toimia kaoottisesti, Stanovaja toteaa.

Hallinnon kestävyydellä on rajansa

Putin on Stanovajan mukaan muuttumassa eräänlaiseksi symboliksi. Presidentti profiloituu edelleen vakauden takuumiehenä, mutta jokapäiväisten ongelmien ratkaisemiseen hän ei enää löydä aikaa eikä kiinnostusta.

Tämän seurauksena Venäjälle on alkanut syntyä ”kollektiivinen Putin” – teknokraattien ja turvallisuuselinten voimahahmojen muodostama kasvoton koalitio, joka käyttää tosiasiallista valtaa monissa sisäpolitiikan kannalta keskeisissä asioissa. Valtio on muuttumassa sortokoneistoksi, joka murskaa hallinnon vastustajia umpimähkäisesti ja vailla tunnontuskia.

– Tästä vuodesta on tulossa vaikea ja vaarallinen kansalaisyhteiskunnalle, todelliselle oppositiolle sekä itsenäisille journalisteille ja bloggareille – kaikille, jotka esittävät viranomaisille kysymyksiä ja vaativat niihin vastauksia, Stanovaja arvioi.

Putinin hallinnon kestävyydellä on hänen mukaansa kuitenkin rajansa. Elintason lasku, viranomaisia kohtaan tunnetun luottamuksen rapautuminen ja vallanpitäjien kyvyttömyys tunnistaa yhteiskunnallisia ongelmia ovat omiaan kasvattamaan yleistä tyytymättömyyttä ja kirvoittamaan uusia protesteja.

– Järjestelmä on siis näivettämässä itse itseään, kun sen kukin osa pyrkii säilymään hengissä naapurinsa kustannuksella. Yhteiskunta on tämän henkiinjäämistaistelun panttivanki, joka on uhrattavissa poliittisille kokeiluille, Stanovaja toteaa.

Yhteiskunnan lamauttavalla ja kaiken vastarinnan tukahduttavalla järjestelmällä saattaakin hänen mukaansa olla Venäjän tulevaisuuden kannalta arvaamattomia seurauksia.