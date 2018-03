Vladimir Putinin avustaja: Tämä hulluus on vaarallisempaa kuin kylmä sota

Venäjä kiistää jyrkästi väitteet sekaantumisestaan Britannian myrkytystapaukseen.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ulkopolitiikasta vastaavan tiedottajan Jevgeni Primakov Jr:n mukaan syytökset Venäjän sekaantumisesta Sergei ja Julia Skripalin murhayrityksiin ovat silkkaa pötyä.

Muun muassa Putinin presidentinvaalikampanjan edustajana toimiva Primakov varoittaa Telegraphin haastattelussa, että Britannian ja Venäjän suhteiden voi olla vaikea toipua käynnissä olevasta skandaalista. Primakovin mukaan Skripalin tapaus on ajanut Britannian ja Venäjän ”hulluuteen, joka on kylmää sotaa vaarallisempi”.

– Me Moskovassa olemme suoraan sanottuna shokissa. Koko homma näyttää aivan hullulta. Kukaan täällä ei usko, että tämä oli venäläinen hyökkäys, hän toteaa.

Primakovin mukaan joko Britannian tai Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelut hyökkäsivät Skripalin kimppuun vaikuttaakseen Venäjän tämän viikonlopun presidentinvaaleihin.

Vuosia Britannialle vakoillut entinen Venäjän sotilastiedustelun upseeri Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia Skripal myrkytettiin harvinaisella venäläisellä sotilastason Novichok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssä viime viikon sunnuntaina. He ovat yhä kriittisessä tilassa. Britannia syyttää tapahtuneesta Venäjää. Venäjä on kiistänyt syytökset jyrkästi.

Britannian pääministeri Theresa May on määrännyt vastatoimena 23 Venäjän tiedustelun agenteiksi uskotun diplomaatin karkotuksesta. Britannian valtiojohto ja kuninkaalliset boikotoivat lisäksi Venäjän jalkapallon MM-kisoja. Venäläismatkailijoille ja Venäjältä tulevalle rahdille on määrätty lisää rajatarkastuksia ja Britannia aikoo jäädyttää Venäjän valtion varoja, mikäli niitä aiotaan käyttää todisteiden perusteella Britannian asukkaita vastaan. Britannia on myös hyllyttänyt suunnitellut korkean tason tapaamiset Venäjän johdon kanssa.

