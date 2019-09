”Vladimir Putinin asema on muuttunut haavoittuvaiseksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Enää vain kolmannes venäläisäänestäjistä toivoisi Vladimir Putinin uudelleenvalintaa.

Venäjällä äskettäin toteutetun mielipidekyselyn mukaan vain 33,7 prosenttia vastaajista antaisi äänensä Vladimir Putinille, jos presidentinvaalit järjestettäisiin ”ensi sunnuntaina”.

Kysely toteutettiin osana brittiläisen King’s Collegen Venäjä-instituutin laajaa tutkimushanketta.

Sen tulokset ajoittuvat ajankohtaan, jolloin mielenosoittajat Moskovan kaduilla ovat jo toista kuukautta puolustaneet oppositioehdokkaiden oikeutta asettua ehdolle paikallisvaaleissa. Samaan aikaan myös muualla Venäjällä on esiintynyt protesteja, joissa on vastustettu muun muassa korruptiota ja ympäristön turmelua.

Putin on kyennyt aikaisemmin säilyttämään tavallisten venäläisten vankan poliittisen tuen, vaikka taloustilanne on huonontunut. Havaintomme Venäjällä meneillään olevista protesteista viittaavat kuitenkin siihen, että hänen asemansa on muuttunut aiempaa haavoittuvaisemmaksi, Venäjä-instituutin johtaja, tohtori Sam Greene toteaa.

Nyt enää 49 prosenttia vastaajista sanoo hyväksyvänsä Putinin toimet presidenttinä. Luku merkitsee romahdusta siltä ylimmillään jopa 86 prosentin tasolta, jolle se oli Venäjän vuonna 2014 toteuttaman Krimin laittoman haltuunoton ja Ukrainaa vastaan aloitetun sodan jälkimainingeissa kivunnut.

Horjuminen verhotaan voimankäyttöön

Venäläisten käytettävissä olevat tulot ovat vähentyneet jo kuuden peräkkäisen vuoden ajan. Vain 12,6 prosenttia kyselyn vastaajista sanoi toimeentulonsa parantuneen vuotta aikaisempaan verrattuna, mutta peräti 41,7 prosenttia katsoi toimeentulonsa heikentyneen vuoden takaisesta.

Tulevaisuuden suhteen vastaajien arviot vaihtelivat. Noin 26,7 prosenttia heistä uskoi tulotasonsa laskevan seuraavien kolmen vuoden aikana. Lähes yhtä suuri osuus eli 24,5 prosenttia suhtautui kuitenkin toiveikkaammin ja ennusti tulojensa nousevan saman ajanjakson kuluessa.

Kyselyyn osallistuneista 38,6 prosenttia katsoi Venäjän kehityksen kulkevan huonompaan suuntaan, kun taas 34,2 prosenttia ilmoitti pitävänsä kehityksen suuntaa myönteisenä.

Tohtori Greenen mukaan presidentti Putinin hallinto näyttää ainakin jossain määrin tiedostaneen haavoittuvuutensa. Asemansa heikentymiseen Kreml on hänen mukaansa vastannut koventamalla opposition vastaista linjaansa sekä siunaamalla oppositiojohtajien laajamittaiset vangitsemiset ja tuhansien rauhanomaisten mielenosoittajien pidätykset.