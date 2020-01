Vladimir Putinin arvioidaan luovan seuraajalleen turvamekanismia

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev ilmoitti keskiviikkona päivällä yllättäen hallituksensa erosta.

Televisiolähetyksessä mukana ollut presidentti Vladimir Putin pyysi Medvedeviä tulemaan varapuheenjohtajaksi kansalliseen turvallisuusneuvostoon, jonka puheenjohtaja hän itse on. Uudeksi pääministeriksi hän esittää veroviraston johtajaa Mihail Mišustinia.

Ennen Medvedevin eroilmoitusta Putin hahmotteli parlamentille pitämässään linjapuheessa perustuslaillisia muutoksia Venäjälle. Putinin mukaan pääministerin valinta pitäisi siirtää presidentiltä parlamentille.

Politiikan asiantuntijan Tatjana Stanovajan mielestä näyttää siltä, ​​että Putin valmistautuu vetäytymään presidentin tehtävistä vuonna 2024 tai jopa aikaisemmin ja yrittää nyt luoda seuraajalleen turvamekanismin konfliktitilanteiden varalle.

– Samalla hän pääsee eroon Medvedevistä, josta on tullut myrkkyä eliitille ja koko väestölle – tämä tekisi siirtymäkauden sujuvammaksi, Stanovaja arvioi Facebook-sivullaan.

Stanovaja arvelee, että Putin aikoo ryhtyä johtamaan valtiollista neuvostoa, joka saisi lisää valtuuksia ja josta tulisi tärkeä päätöksentekofoorumi. Siihen antaisivat panoksensa myös presidentin hallinto, hallitus ja kuvernöörit.

Russia has entered its period of power transition ahead of schedule: in his State of the Union speech today, Putin revealed detailed plans for constitutional reform, and within hours had accepted the resignation of… https://t.co/TqnQzwjjIx

— Tatiana Stanovaya (@Stanovaya) January 15, 2020