Vladimir Putinin arkkivihollisen neuvo: Tämä pysäyttää hänet

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjän ja Kremlin arkkiviholliseksi sanotun Bill Browderin mukaan uudet mahdolliset pakotteet tulisi kohdentaa venäläisiin miljardööreihin eli oligarkkeihin.

– Yksinkertaisin tapa estää (Vladimir) Putinia hyökkäämästä Ukrainaan on Lontoossa rahojaan pitävien oligarkkien varojen jäädyttäminen, hän sanoo twiitissään.

Venäläistä rahaa on virrannut vuosien varrella Britanniaan. Maa myönsi joitakin vuosia sitten oligarkeille oleskeluoikeuksia sijoituksia vastaan. Niin sanottuja kultaisia viisumeja ei enää myönnetä, mutta venäläistä rahaa on yhä Britanniassa paljon.

Lännen ja Venäjän välit ovat kiristyneet viime aikoina. Venäjä on keskittänyt suuren määrän joukkoja Ukrainan rajan läheisyyteen ja vaatinut Natolta takeita muun muassa siitä, ettei puolustusliitto laajene enää itään.

Länsimaat ovat kaavailleet uusia pakotteita Venäjälle, jos maa hyökkää Ukrainaan.

