Vladimir Putinin arkkivihollinen kertoo: Näin hänet voi pysäyttää

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browderin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimia voidaan hillitä pakotteilla, sillä suuri osa hänen varallisuudestaan on sijoitettu länsimaihin erilaisten järjestelyiden kautta.

Browder kehottaa demokrattisia valtioita päättämään välittömistä toimista Ukrainaan kohdistuvan sotilasoperaation estämiseksi.

– Putinin omat reaktiot ovat paljastaneet, että pakotteet toimivat. Kun Kanada hyväksyi Sergei Magnitski -lain, jonka myötä viranomaiset voivat kohdistaa pakotteita korruptioon ja ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneille ulkomaisille tahoille, syytti Putin vihastuneena Kanadaa ”turhista poliittisista peleistä”, Bill Browder ja dokumentaristi Marcus Kolga kirjoittavat Toronto Star -lehden mielipidekirjoituksessa.

Länsimaat ovat uhanneet uusilla ja aiempaa laajemmilla pakotteilla, jos Venäjä päätyy käyttämään sotilasvoimaa Ukrainaa vastaan. Vladimir Putin on varoittanut toimenpiteen johtavan suhteiden täydelliseen romahdukseen.

Browder ja Kolga muistuttavat presidentin keränneen itselleen huomattavan omiasuuden ”varastamalla, kiristämällä ja suoranaisilla kavalluksilla”. Hänen lähipiirinsä hallinnoimien omistusten arvo liikkuu eri arvoiden mukaan sadoissa miljardeissa dollareissa.

– Putinin refleksinomainen reaktio kertoo pakotteiden tehosta ja siitä, minkälaisen uhkakuvan ne muodostavat hänen henkilökohtaiselle omaisuudelleen ja vallalleen, Bill Browder ja Marcus Kolga toteavat.

Will sanctions against Vladimir Putin work? Of course they will. Here’s my essay written w/ ⁦@kolga⁩ pointing out that Putin’s vast wealth is held in the West (via oligarch trustees) and is totally exposed. To stop him, go after the money. No brainer https://t.co/i4IXPsk8zd

— Bill Browder (@Billbrowder) January 15, 2022