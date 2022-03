Vladimir Putinin arkkivihollinen: Hän haluaa aseen myös pakolaisvirrasta

YK:n mukaan yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta.

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja Kremlin arvostelijana tunnettu Bill Browder arvioi Twitterissä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii käyttämään pakolaisia länttä vastaan.

– Osa Putinin tavoitetta ei ole vain tappaa ukrainalaisia siviilejä, vaan hän haluaa tehdä aseen Eurooppaan suuntautuvasta valtavasta pakolaisvirrasta. Hän haluaa kääntää sisäpolitiikkamme nurin, koska imemme niin paljon ihmisiä, Putinin arkkiviholliseksi kuvailtu Browder sanoo.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan suurin osa pakolaisista on siirtynyt Ukrainan naapurimaihin. Puolan hallitus on kertonut vastaanottaneensa jo yli 1,9 miljoonaa ukrainalaista pakolaista.

