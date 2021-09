Vladimir Putinilta erikoinen koronalausunto: Saatan joutua karanteeniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän presidentin lähipiriissä kuvataan olevan ongelmia viruksen kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää koronaviruksen olevan ”ongelma” lähipiirissään.

– Monilla on ongelmia COVID-19:n kanssa jopa minun lähipiirissäni. Meidän on selvitettävä, mistä tässä todella on kyse. Saatan joutua itse siirtymään pian karanteeniin. Monet sairastuvat, presidentti totesi Tokion paraolympialaisiin osallistuneiden urheilijoiden tapaamisessa.

Putinin erikoinen lausunto on herättänyt kysymyksiä Kremlin tautitilanteesta.

Venäjän valtion media Sputnikin mukaan presidentin tiedottaja Dmitri Peskov selitti myöhemmin, että Putin puhui ”kuvainnollisesti” pohtiessaan omaa karanteeniaan.