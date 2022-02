”Vladimir Putinille on näytettävä, että hänen toimintansa on rikollista”

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Venäjälle on nyt asetettava selvät rajat.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että ”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on häikäilemätön rikos”.

– (Vladimir) Putin uhkaa maan itsenäisyyttä poikkeuksellisen röyhkeällä tavalla. Kyse on hyökkäyksestä koko Eurooppaan, meidän arvojamme ja meidän elämäntapaamme vastaan, Petteri Orpo sanoi.

– Suomen ja Euroopan unionin on annettava kaikki mahdollinen, poliittinen, taloudellinen ja puolustuksellinenkin tukensa Ukrainalle.

– Valtioilla on oikeus itsepuolustukseen, ja tämän oikeuden tukeminen on Suomen etu. Suomen on autettava Ukrainaa tavalla, jolla me haluaisimme itseämme autettavan. On muistettava, että mekin olemme saaneet merkittävää apua omissa sodissamme.

Orpo kysyi hallitukselta, mihin toimiin Suomi ryhtyy Ukrainan itsepuolustuskyvyn ja Ukrainan kansan tukemiseksi. Hänen mukaansa ”Ukrainan asia on meidän asia”.

Hän toivoi Suomen tukevan kovimpia mahdollisia pakotteita Putinia ja hänen hallintoaan vastaan.

– Putinille on kerta kaikkiaan asetettava selkeät rajat sen suhteen, miten hän toimii, ja näytettävä että hänen toimintansa on rikollista ja me emme sitä hyväksy, Petteri Orpo totesi.

Orpon mukaan ”on aika järeimmille mahdollisille reaktioille”. Hänen mukaansa pakotteisiin sisältyvät esimerkiksi Venäjän sulkeminen ulos kansainvälisestä järjestelmästä, ja ”se osuu takuuvarmasti kohteeseen”.

– Meidän tulee, ja me olemme valmiita maksamaan sen hinnan, mitä se tuo tullessaan.

– Nyt ei ole aika myötäilylle, nyt ei ole aika pelolle. Nyt on aika laittaa kova kovaa vasten ja näyttää mikä on sallittua ja mikä ei.

Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan Ukrainaa kohtaan. Tämä on musta päivä rauhalle Euroopassa. Annamme kaiken tukemme ja solidaarisuutemme Ukrainalle. Lännen on välittömästi ryhdyttävä voimakkaisiin vastatoimiin. Näinä vaikeina aikoina tarvitsemme yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) February 24, 2022