Kremliä vastustava samaani nousi ilmiöksi, asemiehet nappasivat

Yli 8 000 kilometrin marssilla Moskovaan ollut siperialainen ”soturi-samaani” Aleksandr Gabishev on pidätetty ja passitettu mielisairaalaan. Radio Free Europen mukaan Gabishevin tukijat ovat kertoneet kymmenien aseistautuneiden univormupukuisten miesten ottaneen samaanin kiinni.

Eräs Gabishevin mukana olleista kertoo turvallisuuspalvelun miesten saartaneen yöllä heidän leirinsä.

– Kukaan ei näyttänyt mitään papereita, minkäänlaista pidätysmääräystä ei esitetty. Kyseessä oli vain Sasha Samaanin aseistettu kaappaus, hän kertoo pimeässä tien sivussa kuvatulla videolla (osia alla).

Paikalliset viranomaiset tiedottivat myöhemmin, että Gabishev pidätettiin ”Jakutiassa tapahtuneesta rikoksesta”.

Gabishev on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinia pelkoloitsun langettaneeksi demoniksi. Meduzan mukaan samaani vannoi suorittavansa Moskovassa manauksen, jolla Putinin sielu poistuu pääkaupungista. Joukko tukijoita liittyi Gabishevin mukaan marssille. Hänen odotettiin saapuvan perille joskus vuonna 2021. Samaani on kertonut marssivansa rauhanomaisesti ja tavoittelevansa ainoastaan Vladimir Putinin poistamista vallasta.

Aleksandr Gabishev ehti kohota pienimuotoiseksi ilmiöksi ennen pidätystään. Meduzan mukaan Gabishevin tukijan pidätys laukaisi syyskuun alussa sarjan mielenilmauksia Itä-Siperiassa sijaitsevan Burjatian tasavallan pääkaupungissa Ulan-Udessa. Tilanne kärjistyi lopulta suuriksi mielenosoituksiksi, joissa vaadittiin Ulan-Uden pormestarinvaalin mitätöintiä ja uusintaa.

