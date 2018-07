Vladimir Putinia tukeva pyöräjengi linnoittautui sotilastukikohtaan

Venäläinen Night Wolves (Yön sudet) -moottoripyöräjengi on aiheuttanut kohua Slovakiaan suuntautuneella kierroksellaan.

Radio Free Europen mukaan motoristit ovat asettautuneet entiseen sotilastukikohtaan Dolna Krupassa, joka sijaitsee noin 60 kilometriä pääkaupunki Bratislavan koillispuolella.

Ajoitus ei välttämättä ole sattumaa, sillä Varsovan liiton joukkojen suorittamasta Tšekkoslovakian miehityksestä tulee kuluneeksi 50 vuotta elokuun 20. päivänä.

Leirin ympärillä on kaksi metriä korkea muuri, jonka päällä kulkee piikkilanka-aita. Lennokeilla otettujen kuvien perusteella entisessä sotilastukikohdassa on edelleen panssarivaunuja, sotilasajoneuvoja ja poliisimateriaalia.

Moottoripyöräjengin paikallisosaston johtajan Jozer Hambalekin kerrotaan omistavan kiinteistön. Hänellä on myös läheiset suhteet entiseen sisäministeri Robert Kalinakiin. Kumpikaan ei ole kommentoinut jengin läsnäoloa julkisesti.

Hambalek on aiemmin sanonut perustavansa kohteeseen armeijamuseon. Kaluston omistaa kuitenkin puolustusministeriö, joka ei ole tilanteesta innoissaan.

– On selvää, että sotahistoriallisen instituutin [hyllytetty] johtaja Miloslav Caplovic jätti tarkistamatta kyseisen järjestön taustat. Hän on näin ollen ylittänyt valtuutensa, ministeriön tiedottaja toteaa.

Slovakian ulkoministeriö on ilmoittanut seuraavansa tarkasti tilannetta. Poliisin mukaan moottoripyöräilijät eivät ole toistaiseksi syyllistyneet laittomuuksiin.

Night Wolvesia on luonnehdittu usein mediassa ”presidentti Vladimir Putinin moottoripyöräjengiksi”. Jengin johtaja Aleksander Zaldostanov on Putinin henkilökohtainen ystävä.

Hän on saanut Venäjän hallinnolta palkintoja ”työstään isänmaan puolesta” ja esiintynyt julkisuudessa useita kertoja presidentin rinnalla.

Krimin valtaamisen jälkeen Night Wolves järjesti niemimaalla suuren moottoripyörätapahtuman. Zaldostanovilla on myös vahvoja yhteyksiä Putinin hallintoa tukeviin äärikansallismielisiin venäläisryhmittymiin, kuten ”värivallankumouksia” vastustavaan anti-Maidaniin.

– He ovat tulleet ärsyttämään demokratian kannattajia ja värväämään ihmisiä taistelemaan Ukrainaan, slovakialainen poliitikko Jan Budaj sanoo.

– Heidän tarkoituksensa on häiritä EU:ta ja murentaa Naton yhtenäisyyttä.

A base set up by the Russian Night Wolves biker group, located near a small Slovak town and equipped with tanks and other military equipment has raised fears among officials, but not locals. https://t.co/TqcpuF6fXM pic.twitter.com/58eZ3g5ipS

— RFE/RL (@RFERL) July 24, 2018