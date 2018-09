”Vladimir Putin reagoi pelkoon hyökkäämällä”

Monet länsimaiset asiantuntijat ovat odottaneet Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallinnon sortuvan, jos taloudellinen ja sosiaalinen tyytymättömyys ylittää tietyn rajan.

Tutkijat ovat viime aikoina kiinnittäneet huomionsa Venäjän talousongelmiin ja eläkeuudistuksen aiheuttamiin mellakoihin. Pelkästään viime sunnuntain aikana satoja Putinia vastustavia iskulauseita huutaneita mielenosoittajia otettiin kovin ottein kiinni muun muassa Pietarissa ja Moskovassa.

Venäjän autoritarismista kirjoittanut Masha Gessen toteaa New Yorker -lehdessä, ettei turhaan optimismiin ole vielä perusteita, päinvastoin.

– Kun Putin on peloissaan, kuten epäilemättä tällä hetkellä, hän vastaa hyökkäämällä. Tämän persoonallisuuspiirteen hän on itsekin myöntänyt kirjoituksissaan, Gessen toteaa.

Kremlin turvallisuuskoneisto jyräsi vuoden 2012 mielenosoitukset tavalla, joka loi Venäjän vankiloihin poliittisten vankien vyöryn.

– Mikään ei estä häntä tekemästä samaa nyt: vaalit olivat epärehelliset, oikeuslaitos on Kremlin hallussa ja mielenosoittajat eivät voi puolustautua valtakoneiston pamppuja vastaan.

Gessenin mukaan Putin tuskin tyytyy maan sisäisen opposition kurittamiseen. Vain uusi sotilaallinen konflikti voisi nostaa merkittävästi hänen kannatustaan, kuten kävi vuonna 2014 Ukrainan sodan yhteydessä.

– Nyt hän vain tarvitsee sopivan vihollisen ja uuden propagandakampanjan. Näin ihmiset voivat kokea kuuluvansa johonkin suurempaan, jolloin myös arkiset huolet unohtuvat. Venäjän naapurimaat joutuvat jälleen maksamaan kovan hinnan Kremlin epävakaudesta, Gessen kirjoittaa.

