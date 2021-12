Vladimir Putin vitsaili tiedotustilaisuudessa – ”en ole seurannut ihmisiä pitkään aikaan”

Venäjän presidentti Vladimir Putin viljeli mustaa huumoria torstaina järjestetyssä jokavuotisessa lehdistötilaisuudessa, kun presidentiltä kysyttiin, keitä bloggaajia hän seuraa.

– Lopetin ihmisten seuraamisen kauan aikaa sitten – siitä lähtien, kun lopetin (turvallisuuspalvelu) FSB:n johtajan tehtävät, presidentti Putin sanoi.

Moscow Timesin mukaan Putinilta kysyttiin myös Venäjän laajalle levinneestä riippumattomien tiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen leimaamisesta ”ulkomaalaisiksi agenteiksi” tänä vuonna.

Putinin mukaan ”ulkomaalaisia agentteja” koskevaa lainsäädäntöä ei keksitty ensin Venäjällä, vaan lännessä 1930-luvulla.

Putin väitti, että vain 0,034 prosenttia organisaatioista pidetään ”epätoivottuina” sekä ulkomailla että Venäjällä.

