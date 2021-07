Vladimir Putin: Venäläiset ja ukrainalaiset ovat samaa kansaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kohauttanut arvioillaan Ukrainan poliittisesta tilanteesta ja maiden yhtäläisyyksistä.

Hän vastasi Kremlin julkaisemassa haastattelussa kysymyksiin artikkelistaan, joka koski ”venäläisten ja ukrainalaisten historiallista yhtenäisyyttä”.

Presidentti kertoi pohtineensa aihetta jo muutaman kuukauden ajan. Hänen mukaansa kansainvälinen tilanne on muuttunut viime aikoina merkittävästi ulkovaltojen ajaman ”Venäjä-vastaisen agendan” vuoksi.

– Tilanne vaati, että tarkastelemme ympäröivää maailma tarkemmin. Ja myös itseämme ja suhdettamme lähimpiin sukulaisiimme ja naapureihimme, Vladimir Putin muotoili.

– Jos näemme, että tiettyjä uhkakuvia luodaan erityisesti turvallisuuden osalta, niin meidän on pohdittava vastatoimia.

Putinin mukaan miljoonat ukrainalaiset haluavat palauttaa hyvät suhteet Venäjään, mutta näin ajattelevat ”poistetaan politiikan näyttämöltä epävirallisin ja laittomin keinoin”.

Hän viittasi Venäjä-myönteiseen liikemies Viktor Medvedchukiin kohdistuvaan oikeusprosessiin. Oppositiopuoluetta johtavaa Medvedchukia syytetään muun muassa maanpetoksesta.

– On osuvaa, että Ukrainan viranomaiset ovat turvautuneet täysin laittomiin keinoihin, jotka eivät kuulu heidän toimivaltaansa, Vladimir Putin sanoi.

Putin valitteli artikkelissaan Neuvostoliiton perustuslaissa ollutta ”aikapommia”, joka johti neuvostotasavaltojen eroon emomaasta. Presidentin mukaan Venäjän ja Ukrainat kansat ovat osa samaa kokonaisuutta.

– En sano näin lyhyen tähtäimen tavoitteiden vuoksi tai poliittisista syistä. Olen sanonut näin useita kertoja aiemminkin, ja uskon siihen vakaasti, Vladimir Putin sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vastasi Putinin arvioon kuivakkaan sarkastisesti Kiovassa pidetyssä keskustelutilaisuudessa.

– Voin vain sanoa, että olen kateellinen siitä, että näin merkittävän valtion presidentti voi käyttää kirjalliseen tuotokseensa näin paljon aikaa, Zelenskyi totesi Kyiv Post -lehden mukaan.

Zelenskyi sanoi ymmärtävänsä nyt, miksi Vladimir Putinilta ei ole löytynyt sopivaa ajankohtaa kahdenväliselle tapaamiselle.

