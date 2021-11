Vladimir Putin: Venäjällä ei ole mitään tekemistä siirtolaiskriisin kanssa

Presidentti sanoo ongelmien syntyneen länsimaiden omista toimista.

Presidentti Vladimir Putin kiistää Venäjän osallisuuden Puolan ja Valko-Venäjän raja-alueella meneillään olevaan siirtolaiskriisiin. Hänen mukaansa ongelmat ovat länsimaiden itsensä luomia.

– Meillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Kaikki yrittävät saada meitä vastuuseen ilman mitään syytä, Putin totesi haastattelussa valtiolliselle Rossija 24 -kanavalle.

Vladimir Putinin mukaan myöskään valkovenäläinen lentoyhtiö Belavia ei ole ollut vastuussa siirtolaisten kuljetuksesta.

Valko-Venäjän puolelle rajaa on kokoontunut suurelta osin Lähi-idästä ja Aasiasta kotoisin olevia henkilöitä, joiden on kerrottu pyrkivän pidemmälle Eurooppaan Puolan kautta. YK on kutsunut rajalle leiriytyneiden olosuhteita katastrofaalisiksi ruoka- ja lääkepulan sekä kylmän sään vuoksi.

Puolan sisäministeri Mariusz Kaminski on kutsunut CNN:n mukaan kriisiä ”hyökkäykseksi” Euroopan unionia vastaan. Kaminski lisäsi puhuneensa saksalaisen kollegansa Horst Seehoferin kanssa, joka on tarjonnut Puolalle Saksan tukea rajamuurin rakentamiseen. Puolan rajavartiolaitoksen mukaan noin 4 500 ihmistä on yrittänyt ylittää rajaa tämän kuun alun jälkeen. Rajalle on lähetetty 15 000 sotilasta.

Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei väitti perjantaina, että maa tekee kaikkensa siirtolaisvirran vähentämiseksi.