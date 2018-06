Vladimir Putin: Hyökkäyksellä olisi vakavat seuraukset Ukrainan olemassaololle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän presidentti toivoo, ettei Itä-Ukrainassa nähdä ’provokaatioita’ jalkapallon MM-kisojen aikana.

Vladimir Putin varoitti torstaina vuotuisessa kyselytilaisuudessaan Ukrainaa hyökkäämästä Venäjä-mielisiä separatisteja vastaan maan itäosissa. Kaikki Putinille esitetyt kysymykset ja vastaukset on julkaistu tässä Kremlin sivuilla.

Separatistien ”Donetskin kansantasavallan” johtajan avustajaksi ja Donetskin armeijan upseeriksi itsensä esitellyt Zakhar Prilepin kertoi suorassa lähetyksessä videolla Venäjän presidentille, että Ukrainan hallitus vaikuttaa aikovan hyödyntää Venäjän jalkapallon MM-kisoja ja aloittaa hyökkäyksen niiden aikana. Prilepin pyysi Putinia ottamaan kantaa asiaan.

– Toivon, ettei tilanne etene tällaisiin provokaatioihin. Jos näin tapahtuu, uskon, että sillä on varsin vakavia seurauksia koko Ukrainan valtion olemassaololle, Venäjän presidentti vastasi.

Putin teroitti seuraavaksi, ettei hän odota mitään tällaista kuitenkaan tapahtuvan.

– Näillä alueilla Donbassissa – Luhanskin ja Donetskin kansantasavalloissa – eläviä ihmisiä on mahdotonta pelotella. Me näemme, mitä siellä tapahtuu ja kuinka ihmiset kaiken sen kestävät. Toimitamme apua molemmille tunnustamattomille tasavalloille ja tulemme tekemään niin jatkossakin. Yleisesti se, mitä näillä alueilla tapahtuu on ehdottomasti surullista, Venäjän presidentti sanoi.

Vladimir Putinin mukaan Ukraina ei kykene ratkaisemaan ”tätä ongelmaa”.

– Kuinka he voisivatkaan ratkaista sen, kun he pitävät näitä alueita samaan aikaan ominaan ja saartavat ne totaalisesti, hän totesi.

Putin syytti Ukrainaa myös siviilien surmaamisesta ja siitä, ettei se noudata Minskin sopimuksia.

– Katsotaan, miten tilanne kehittyy. Me teemme osamme varmistaaksemme, että se ratkaistaan Minskin prosessin ja sopimusten mukaisesti.