Vladimir Putin: USA:n ohjukset Euroopassa otetaan kohteeksi

Venäjän presidentti Vladimir Putin kritisoi Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä keskimatkan ohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta. Yhdysvallat on kertonut päätöksensä syyksi Venäjän jatkuvat rikkomukset. Putinin mukaan syy on kuitenkin amerikkalaisten.

– He rikkovat sitä itse ja syyttävät muita, presidentti totesi keskiviikkona Venäjän kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan.

Vladimir Putinin mukaan Venäjään kohdistuneet syytökset ovat tuulesta temmattuja. Hän väittää, että niiden takana on todellisuudessa Yhdysvaltojen halu päästä kehittämään sopimusta rikkovia ohjuksia.

Vladimir Putin uhkasi suoraan sekä Eurooppaa että Washingtonia.

– Jos Yhdysvallat sijoittaa keskimatkan ohjuksia Eurooppaan, ryhtyy Venäjä toimiin sekä uhatakseen alueita, joille näitä ohjuksia sijoitetaan että ottakseen kohteekseen paikat, joissa niiden käytöstä päätetään.

Vladimir Putin syytti Yhdysvaltoja myös Venäjän ”legitiimien intressien sivuuttamisesta” ja jatkuvista Venäjän vastaisista toimista kuten ”laittomista pakotteista”. Presidentin mukaan Venäjä ei uhkaa Yhdysvaltoja vaan haluaa sen kanssa molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuvan suhteen.

– Vastakkainasettelu ei kiinnosta meitä, emmekä sellaista hae.

Venäjän presidentti ei tällä kertaa kommentoinut ulkopolitiikan asioita juuri tätä enempää. Poikkeuksellisen kehnoista kannatusluvuista kärsivä presidentti linjasi heti puheensa alussa keskittyvänsä kotimaan asioihin. Putin painotti taloutta ja yhteiskunnallista kehitystä, mainiten välillä hyvin tarkkojakin yksityiskohtia.

Vielä viime vuonna Vladimir Putin keskittyi puheessaan sapelinkalisteluun ja esitteli joukon kehitteillä olevia ”superaseita”. Nyt Venäjän on Putinin mukaan luotava ”uutta elämänlaatua kaikille sukupolville”. Syntyvyys olisi saatava nousuun, terveydenhuoltoa ja jätehuoltoa kehitettävä ja muun muassa köyhien, lapsiperheiden ja yrittäjien asemaa parannettava.

– Nämä ovat pitkän tähtäimen tavoitteita, jotka olemme asettaneet itsellemme. Työn näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kuitenkin alettava tänään. Aikaa on aina vähän, hän totesi.

Putin’s address so far conforms with the general trend of Russia winding down aggressive foreign policy agenda during his current term. Focus is massively on social welfare – a classic image of a tribal patriarch dispensing goods comes to mind.

No nuclear missile talk in Putin’s state of nation address so far this year. Amid ratings slump, it’s all been big promises to improve life for ppl: micro detail on raising birth rate, improving access to healthcare- & now about rubbish dumps. Not clear where money will come from

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) February 20, 2019