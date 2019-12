Vladimir Putin: Ukrainassa ei ole ulkomaisia joukkoja

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vastannut useita tunteja kestävässä tilaisuudessa median kysymyksiin ulko- ja sisäpoliittisista aiheista. 15. kertaa Moskovassa järjestettävään tilaisuuteen on rekisteröitynyt lähes kaksituhatta toimittajaa.

Presidentti vastasi ukrainalaisen toimittajan kysymykseen maata repivästä konfliktista ja painotti, ettei Itä-Ukrainassa ole ulkomaisia joukkoja.

– Siellä on vain paikallisia poliisivoimia ja joukkoja, jotka koostuvat paikallisista ihmisistä. Minulta kysytään usein, miksi heillä on myös panssarivaunuja. Maailmassa on monia samanlaisia konflikteja, ja mistä he sitten saavat sotilaskalustonsa? Heitä tukevilta valtioilta. Kummallakin puolella on palkkasotilaita, mutta ne eivät ole pääjoukko, Vladimir Putin sanoi.

Toimittaja Roman Tsymbalyukin on sallittu kysyä sama kysymys joka vuosi Ukrainan kriisin puhkeamisen jälkeen vuonna 2014. Hän totesi tällä kertaa ennen kysymystään, ettei ole kokenut häirintää toimiessaan journalistina Venäjällä.

Vladimir Putin otti kantaa myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viraltapanoprosessiin. Putinin mukaan kongressin alahuoneen syytteet ovat demokraattipuolueen tekaisemia. Hän arvioi tilanteen heikentävän demokraattien mahdollisuuksia vuoden 2020 vaaleissa.

Presidentti toivoi jatkoa ydinaseita rajoittavalle Start-sopimukselle, jonka uudesta versiosta presidentit Barack Obama ja Dmitri Medvedev pääsivät sopuun vuonna 2010. Sopimus erääntyy näillä näkymin vuonna 2021.

– Jos uudelle Start-sopimukselle ei tule jatkoa, niin mikään ei estä uutta ydinasekilpaa. Tämä olisi huono asia, Putin sanoi.

Vladimir Putinilta kysyttiin myös mahdollisuudesta muuttaa Venäjän perustuslakia, jos presidentti haluaisi jatkaa virassaan vuoden 2024 jälkeen. Perustuslaissa määritellään nykyisin rajoitukseksi kaksi peräkkäistä virkakautta. Mediassa liikkui ristiriitaisia tulkintoja Putinin vastauksesta ja viittauksesta siihen, että rajoituksen ”peräkkäistä”-sanan voisi poistaa.

Venäjän mediassa vastaus tulkittiin niin, ettei Putin aikoisi jatkaa vuoden 2024 jälkeen. New York Timesin ja Radio Free Europen kirjeenvaihtajat tulkitsivat vastauksen tarkoittavan presidenttikauden jatkoa.

– Perustuslaki on toki elävä dokumentti, ja sen pitäisi heijastella kansan tahtoa, Putin pohti.

Putin on Ukraine: 'There's no foreign troops there. There’s local police and forces – made up of local people'.

The Ukrainian reporter chuckles.

Putin says crisis will be resolved when Ukraine's leaders drop their 'mistaken approach' of using force, & move to dialogue.

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) December 19, 2019