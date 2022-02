Vladimir Putin: Ukrainan itäosien tilanne heikkenee

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Itä-Ukrainan tilanteen olevan heikkenemässä. Hän kehottaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä avaamaan neuvottelut Venäjän tukemien separatistien kanssa.

Donetskin kapinallishallinnon johtaja ilmoitti perjantaina siviilien massaevakuoinnista Venäjälle ja väitti Ukrainan olevan pian hyökkäämässä alueelle. Ukrainan hallitus on kiistänyt väitteet jyrkästi ja painottanut hakevansa diplomaattista ratkaisua jännitteisiin.

Vladimir Putin kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Moskovassa vierailleen Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan kanssa.

– Kiovan hallinnon on vain istuttava neuvottelupöytään Donbassin alueen edustajien kanssa ja sovittava poliittisista, sotilaallisista ja taloudellisista keinoista konfliktin lopettamiseksi. Valitettavasti tilanne on heikentymässä tällä hetkellä, Putin sanoi Moscow Times -lehden mukaan.

Aljaksandr Lukašenka syytti tiedotustilaisuudessa länsimaiden johtajia koko mantereen kattavan kriisin luomisesta.

– Katsomme, että useiden länsimaisten johtajien vastuuton toiminta on johtanut tähän tilanteeseen, ja myös naapurimaidemme vastuuton ja järjetön käytös, Valko-Venäjän presidentti sanoi.

Venäjä on vaatinut Ukrainaa toistuvasti toimeenpanemaan vuonna 2015 neuvotellun Minskin sopimuksen. Taistelut ovat jatkuneet viime vuosina Itä-Ukrainan rintamalinjan lähellä Etyjin valvomasta tulitauosta huolimatta.

Vladimir Putin syytti aiemmin kuluvalla viikolla Ukrainan hallitusta ”kansanmurhasta” maan itäosissa. Hän sanoi perjantaina, että syrjintä on kiihtynyt Ukrainan venäjänkielistä väestöä kohtaan.

Donetskin hallinto väitti perjantaina surmanneensa kaksi puolaa puhuvaa ”Ukrainan armeijaan kuuluvaa sabotööriä”, joiden kerrotaan yrittäneen räjäyttää kemiallisia säiliöitä Horlivkan kaupungissa. Asiantuntijat ovat pitäneet väitettä epäuskottavana ja varoittaneet Venäjän etsivän aktiivisesti tekosyytä sotilasoperaatioon.

Russian-backed separatist channels posting videos of what they say are orphans being evacuated from Donetsk. "Journalist" asks a child, "are you scared?" pic.twitter.com/irfsSE0M4C

— Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022