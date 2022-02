Venäjä tunnusti Luhanskin ja Donetskin

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tunnustanut Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden niin sanottujen kansantasavaltojen itsenäisyyden.

Kremlin aiemman tiedotteen mukaan ”Venäjän presidentti sanoi aikovansa allekirjoittaa asiaa koskevan asetuksen lähitulevaisuudessa”.

Putin kertoi aikeestaan maanantaina Ranskan ja Saksan johtajille, käsitteli asiaa televisioidussa turvaneuvostonsa kokouksessa ja puhui illalla maansa televisiossa.

Euroopan unionin ulkoministerit vetosivat Brysselissä, ettei Venäjä tunnustaisi alueille itsenäisyyttä. Ministerit varoittivat vakavista seurauksista ja katsovat toimen rikkovan Minskin sopimusta. Putinin tv-puheen jälkeen EU-johtajat sanoivat tapahtunutta räikeäksi kansainvälisen oikeuden loukkaukseksi.

Venäjän vallattua Krimin 2014 Ukrainalta Venäjän tukemat niin sanotut separatistit irrottivat Itä-Ukrainan alueet kontrolliinsa. Niissä on käyty veristä sotaa kahdeksan vuotta. Alueiden Moskova-mieliset johtajat pyysivät tunnustamista maanantaina.

Ukrainan Kiovassa ulkoministeri Dmytro Kuleba twiittasi, että koko maailma seuraa Venäjän toimia ja ”kaikki ymmärtävät seuraukset”. Hänen mukaansa ”juuri nyt meidän on tyynesti keskityttävä pyrkimyksiin estää (konfliktin) laajentuminen. Ei toisin päin”.

Dmytro Kuleba pyysi YK:n turvaneuvoston jäseniä koolle takaamaan Ukrainan turvallisuutta.

Suomessa tasavallan presidentin kanslia julkisti lausunnon, jonka mukaan ”Suomi tuomitsee Venäjän yksipuoliset, Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet. Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustaminen rikkoo vakavasti Minskin sopimuksia. Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia”.

Not only Ukraine, the entire world now closely follows Russia’s actions regarding the recognition of the so-called “L/DPR”. Everyone realizes consequences. A lot of emotions out there, but it’s exactly now that we all should calmly focus on de-escalation efforts. No other way.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022