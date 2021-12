Vladimir Putin toisti Nato-vaatimuksen keskustelussa Sauli Niinistön kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kremlin tiedotteen mukaan Venäjän vaatimukset turvatakuista olivat esillä presidenttien puhelussa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät tänään puhelinkeskustelun maiden suhteista ja Ukrainan tilanteesta. Kremlin mukaan esillä oli Venäjän vaatimus Naton itälaajenemisen pysäyttämisestä. Presidentti Niinistön taas kerrotaan todenneen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan olevan vakaa ja selonteoista ilmenevä.

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti keskustelusta kokonaisuudessaan seuraavasti:

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät puhelinkeskustelun tiistaina 14. joulukuuta 2021.

Suomen ja Venäjän kahdenvälisten suhteiden lisäksi presidentit keskustelivat perusteellisesti Ukrainan rajoilla vallitsevasta tilanteesta. Presidentti Niinistö esitti vakavan huolen jännittyneestä tilanteesta ja painotti tarvetta löytää siihen diplomaattinen ratkaisu.

Presidentti Niinistö totesi, että Suomella on selonteoista ilmenevä vakaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja.

Presidentti Niinistö ylläpiti edelleen keskustelua Helsingin hengestä.

Kremlin tästä löytyvä tiedote keskustelusta on pidempi ja yksityiskohtaisempi. Sen perusteella Venäjän presidentti toisti keskustelussa Moskovan viime aikoina esittämiä kovia vaatimuksia Natolle ja länsimaille. Tiedotteessa toistuvat myös Venäjän syytökset siitä, että Ukraina rikkoo maan itäosissa Minskin tulitaukosopimusten ehtoja käyttämällä raskaita aseita ja lennokkeja.

Ukraina on kertonut aiemmin iskeneensä Ukrainan asemia Itä-Ukrainassa tulittaneita ”venäläisen miehittäjän” tykkejä vastaan turkkilaisvalmisteiselle Bayraktar-lennokilla. Ukrainan mukaan sillä on oikeus käyttää lennokkeja oman maansa alueella.

Venäjä on taas tuonut vuosien saatossa suuret määrät joukkoja ja raskaita aseita Itä-Ukrainaan ja tulitaukorikkomuksia on kirjattu runsaasti. Viime kuukausina Venäjä on kerännyt noin 100 000 sotilasta ja paljon kalustoa Ukrainan rajan lähelle.

Vladimir Putinin sanotaan kertoneen Niinistölle viime viikon neuvotteluistaan Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin kanssa sekä antaneen perusteellisen arvion Ukrainan tilanteesta.

– Vladimir Putin toisti tarpeen aloittaa välittömästi neuvottelut Yhdysvaltojen ja Naton kanssa kansainvälisten juridisten takuiden saamiseksi maamme turvallisuuden takaamiseksi sekä puolustusliiton itään laajenemisen ja Venäjää uhkaavien asejärjestelmien sijoittamisen Ukrainaan ja muihin naapurimaihin poissulkemiseksi, Kreml kertoo.

Vladimir Putinin kerrotaan painottaneen, että vaatimukset ovat täysin linjassa vuoden 1975 Etyk-kokouksen Helsingin päätösasiakirjan ja Etyjin vuoden 1999 Istanbulin huippukokouksen julistuksen kirjausten kanssa. Putinin sanotaan tässä yhteydessä ilmaisseen tukensa Sauli Niinistön esitykselle vuoden 2025 Etyj-huippukokoukselle Helsingissä.

Venäjän Nato-esitykset on tyrmätty laajasti täysin mahdottomina ja Naton perusajatuksen ja valtioiden itsemääräämisoikeuden vastaisina.