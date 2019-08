”Vladimir Putin tekee USA:lle saman kuin Neuvostoliitto Suomelle”

Entisen kongressiedustajan mielestä Yhdysvaltoja suometetaan.

Apulaisprofessori Tom Coleman toimi USA:n edustajainhuoneessa 1976-93 republikaanisena kongressiedustajana Missourin osavaltiosta. Kansas City Starissa on julkaistu Colemanin kirjoitus, jossa hän arvelee Suomi-perustelujen voimin, että USA:n itsenäisyyspäivää saatettiin viettää 4. heinäkuuta viimeistä kertaa.

– Toisen maailmansodan jälkeisen historian ja presidentti Donald Trumpin teatterin perusteella vaikuttaa siltä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii tekemään maallemme saman mitä Neuvostoliitto saavutti Suomen kanssa kylmän sodan aikana: Yhdysvaltojen ”suomettamisen”, Tom Coleman kirjoittaa.

Hän määrittelee suomettumisen Nato-maiden käyttämäksi halventavaksi termiksi siitä, miten voimakas maa saa vähemmän voimakkaan alistumaan ulkopolitiikkaansa samalla säilyttäen muodollisen itsenäisyytensä.

– On merkittäviä todisteita siitä, että Putin tavoittelee samankaltaista lähestymistapaa Trumpin ja Yhdysvaltojen kanssa, huomattavalla menestyksellä.

Colemanin mukaan Neuvostoliitto käytti petosta ja vakoilua suomettamisessa, ja nyt samoja suomalaisia vastaan käytettyjä taktiikoita käyttää Venäjä USA:ta vastaan.

– Jos Putin on menestyksekäs, Amerikka ei enää päätä kohtalostaan. Tuolloin Venäjä käyttää kontrolloivaa vaikutusvaltaa Yhdysvaltoihin – aivan kuten se teki Suomelle, Coleman katsoo.

– Suomalaiset lopulta kehittivät alistumisen Neuvostoliiton haluille useilla aloilla. He uskoivat, että jos he rajoittavat itsenäisyyttään, he pystyisivät pitämään sen. Rajoittamalla tiettyjä oikeuksiaan he pystyisivät säilyttämään sen mitä heidän demokratiastaan oli jäljellä. Tämä loi suomalaisten mielissä tavan ennalta itse säädellä ulkopolitiikkaansa välttääkseen sotilaallisen yhteenoton Neuvostoliiton kanssa, jonka he varmasti olisivat hävinneet, hän tulkitsee historiaa.

Putin toteuttaa Colemanin mukaan vanhaa Neuvostoliiton Suomen-vastaista oppikirjaa. Coleman jatkaa muun muassa seuraavasti:

– Hän kytkee Trumpia suoraan jatkuvien tapaamisen ja korkean tason venäläisten kanssa käytävien puhelinkeskustelujen kautta.

– Voidaan vahvasti osoittaa, että Trump on halukas osanottaja Putinin aggressiivisessa strategiassa.

– Kun Suomen presidentti oli Neuvostoliiton suomettamisohjelmassa ehdollistettu hyväksymään Venäjän ylivalta, venäläiset antoivat korvaukseksi poliittisen tuen hänen uudelleenvalinnalleen.