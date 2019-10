Vladimir Putin syyttää Venäjän mediaa Ukrainan haukkumisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän presidentti vaatii mediaa muuttamaan tapaa, jolla Ukrainaa kohdellaan.

Ukrainaa ja ukrainalaisia esitetään Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan tarkoituksella huonossa valossa Venäjän mediassa. Tämä on hänen mukaansa virhe.

– Ukrainalaiset ovat naapureitamme ja veljeskansaamme. Voimme puhua nykyhallinnon politiikasta, mutta emme maasta tai ihmisistä, Putin totesi Valdai-klubin keskustelutilaisuudessa Venäjän Sothissa Moskovski Komsomoletsin mukaan.

Mikäli Venäjän media toimii näin, puuttuu hänen mukaansa ohjelmista jotain. Presidentti korosti kuitenkin myös hyvänä asiana, että suurien televisokanavien toimituslinja on Venäjällä itsenäinen. Kommentti on mielenkiintoinen. Venäjän valtamedia on käytännössä täysin Kremlin hallinnassa.

Vladimir Putin totesi myös Ukrainan johdon pyrkivän ratkaisemaan Ukrainan sodan ja saattamaan Minskin sopimukset voimaan.

– On vaikea sanoa, pystyykö hän siihen – pystyykö hän vastustamaan heitä, jotka vastustavat tätä prosessia, Putin sanoi, viitaten Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyihin.

Venäjä on lähettänyt vuosikausia joukkoja ja kalustoa Itä-Ukrainaan ja sillä on Donetskin ja Luhanskin alueilla vahva sotilaallinen läsnäolo. Alueilla taistellaan edelleen.